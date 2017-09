Secretaria de Finanças capacita servidores para a utilização do programa Sefisc

Visando otimizar a atuação da Prefeitura de Boa Vista em relação à fiscalização das empresas ligadas ao Simples Nacional, a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças reúne nesta quinta-feira, 31, das 8h às 12h e das 14h às 18h, servidores para treinamento técnico no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). O curso trata do Programa SEFISC (Sistema Único de Fiscalização e Contencioso), uma ferramenta operacional que será obrigatória a utilização por todos os órgãos fiscalizadores do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2018.

A capacitação faz parte das ações do Programa Servidor de Valor. Ao todo, 50 servidores da secretaria estão participando. Quem está em Boa Vista para ministrar o treinamento é o consultor e instrutor, Francisco Ramos, ligado a uma empresa de consultoria na área tributária municipal com sede em Baurú, São Paulo.

Para Francisco, o assunto é muito importante porque está sendo abordado junto aos Auditores, Fiscais e funcionários administrativo da SEPF todos os procedimentos que eles deverão adotar para fiscalizar corretamente as empresas do Simples Nacional.

“Este treinamento aborda o regramento tributário e também a parte operacional deste programa que os profissionais de todo o Brasil terão que utilizar a partir de janeiro de 2018. É um curso muito importante porque não haverá outra ferramenta de fiscalização do Simples Nacional que não seja este. Abordamos a parte operacional, tela a tela, como fazer o cadastramento das fiscalizações, como autuar, como informar as ocorrências posteriores ao sistema e muito mais”, explicou Francisco.

Segundo ele, o SEFISC já foi implantado há alguns anos, só que até o momento é de uso facultativo, mas a partir de 1º de janeiro de 2018 será obrigatório em todo o território nacional. Em Boa Vista, são 11.877 empresas ligadas ao Simples Nacional e estão sob a fiscalização da Prefeitura de Boa Vista. O que requer por parte do executivo municipal o domínio sobre todas as normas e legislações que regem o sistema.

Para o servidor da fiscalização da secretaria, Adalberto Costa, o curso dá uma instrução mais ampla da situação das empresas ligadas ao Simples e o programa vai facilitar a atuação dos auditores e fiscais do município. “É muito raro que as prefeituras tenham todo o conhecimento referente as normas e as leis que deliberam as empresas do simples. Esta nova ferramenta será muito válida. Simples é uma Lei Federal onde as empresas se vinculam, os impostos são concentrados, todos as empresas ligadas pagam em um único DAS”, disse.

O servidor, Láercio Ferreira, do Departamento de Divisão de Tributos Diversos da secretaria, ressaltou que o treinamento vai auxiliar a todos os servidores que trabalham com o Simples Nacional e agora estarão direcionados ao SEFISC.

“É um programa que vai facilitar o nosso dia a dia e nos ajudar a desenvolver um bom trabalho, apesar de se tratar do simples nacional, é bastante complexo”, ressaltou.

O que é o Simples Nacional?

Simples Nacional é um regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas, que permite o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A alíquota é diferenciada conforme o faturamento, separado em faixas até a receita bruta anual de até R$ 3,6 milhões e que chegará a R$ 4,8 milhões em 2018, sendo que o estado de Roraima adota o sublimite de R$ 1,8 milhões.

Lançado no dia 30 de junho de 2007, ele veio para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários. Antes do Simples, empresas de portes menores pagavam impostos federais, estaduais e municipais por meio de guias e datas separadas. As alíquotas eram também menos favoráveis, por vezes proporcionais às aplicadas a grandes empresas.

Ceiça Chaves