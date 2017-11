Secretária da SMEC presta contas das atividades da Pasta na Câmara de Vereadores

A secretária municipal de Educação e Cultura, Keila Cinara Tomé Barros, esteve na manhã desta terça-feira, 28, na Câmara Municipal de Boa Vista para realizar a prestação de contas das atividades da SMEC no 2º quadrimestre deste ano. A audiência ocorreu logo após o término da sessão ordinária da Casa.

A secretária iniciou a prestação de contas explicando que a Prefeitura de Boa Vista encerrou o quadrimestre, em agosto, com um total de 115 unidades de ensino em funcionamento, sendo 65 escolas em área urbana, 16 na área rural e indígena, 33 casas mãe e mais o Centro Municipal Integrado de Educação Especial. A rede municipal de ensino atendeu no período um total de 37.853 alunos.

Infraestrutura

Keila Tomé disse que nesse segundo quadrimestre a população do município ganhou duas novas unidades, a Escola Municipal Zacarias Ribeiro Araújo, inaugurada em 10 de agosto, como a primeira escola do bairro Bela Vista, e a Escola Municipal Antonia Fernandes Cutrim, inaugurada no dia 17 de agosto, para atender crianças do bairro Jardim Tropical.

Ainda na questão da infraestrutura educacional, a SMEC reformou e entregou à população sete unidades escolares, entre elas o Centro Integrado de Educação Especial, localizado no Bairro dos Estados. Esse centro atende atualmente 921 crianças. A prefeitura trabalha também o plano de reforma e ampliação de oito escolas na área indígena e uma na área rural. Já na área urbana, o plano prevê a reforma de 10 escolas.

No cronograma da educação está previsto a construção de duas novas unidades na área indígena, as escolas municipais Indígena Vovó Terezinha da Silva, no centro da comunidade Darôra, e a Francisca Gomes da Silva, no centro da comunidade Serra do Truaru. Na área rural, serão construídas mais três escolas, uma no Projeto de Assentamento (PA) Truaru; outra na região de Santa Fé (BR-174); e uma terceira no PA Murupu (vicinal 7).

Aconteceu

A secretária Keila Tomé ressaltou as atividades da pasta, entre elas ações referentes ao Maio Amarelo, sobre trânsito seguro com as crianças, que teve o apoio da Superintendência Municipal de Trânsito; a entrega de fardamento aos alunos de todas as escolas municipais; valorização de professores, com aumento da GID, reajuste salarial de 5% e aumento nas funções gratificadas; e a representação de professores municipais fora do estado, como o Prêmio Medalha Paulo Freire, recebido em Brasília.

Keila encerrou sua prestação de contas aos vereadores falando de outras ações desenvolvidas na Secretaria, como planejamentos e capacitações; monitoramento geral em 59 escolas; planejamento do 1º ao 5º ano do Ensino Estruturado de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências; e encontro de coordenadores pedagógicos. Ao término de suas considerações, Keila Tomé recebeu a aprovação unânime dos vereadores presentes na audiência.