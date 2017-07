Sebrae-RR realiza Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

São quatro meses de reuniões de relacionamento e avaliação, onde o principal intuito é assegurar ganhos de produtividade e aumentar a qualidade dos serviços prestados ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR). Este é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) – Ciclo 2017.

De acordo com a gestora e analista da instituição, Janaina Menezes da Cruz, o programa é uma iniciativa do SEBRAE Nacional, com adesão dos estados cujo objetivo é promover a capacidade de desempenho superior dos fornecedores de bens e serviços do SEBRAE, assegurando oportunidade de ganhos de produtividade e aumento da qualidade das entregas.

“O programa se estende por quatro meses. Durante esse período, o fornecedor consegue, juntamente com o gestor do contrato dentro do SEBRAE, atuar para melhoria das entregas ao qual foi contratado”, explicou a analista, acrescentando que mensalmente é realizada uma avaliação com os participantes.

O PDF envolve reuniões de relacionamento com o fornecedor, plano de melhorias elaborado pelo fornecedor e gestor do contrato com o auxílio de consultoria e a avaliação de escopo do contrato, que nada mais é que uma análise das cláusulas de entregas do serviço contratado, que segundo Janaina, ocorre uma vez por mês.

O trabalho é destinado aos fornecedores do SEBRAE-RR cujo contrato esteja vigente. “O programa não tem custo nenhum ao fornecedor. O Gestor do contrato e o fornecedor contam com o auxílio de um consultor pago pelo SEBRAE para acompanhar e auxiliar e plano de melhorias para os possíveis alinhamentos que a relação contratual necessite ao longo do ano”, ressaltou.