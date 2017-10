Sebrae-RR é eleito uma das melhores empresas para trabalhar

No ano que o Sebrae completa 37 anos de atuação em Roraima, a instituição é reconhecida nacionalmente como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O reconhecimento foi divulgado pelo Guia Você S/A, da Editora Abril, na noite da última terça-feira, 17, em São Paulo.

O Sebrae-RR foi eleito como uma das três melhores empresas na categoria educação, entrando no ranking das 150 melhores empresas para trabalhar no país. Essa foi a primeira vez que a instituição participou da pesquisa ‘VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPT)’, uma das pesquisas de clima mais completa e criteriosa do país.

A premiação é fruto de um trabalho de 10 meses da redação do Guia VOCÊ S/A e da Fundação Instituto de Administração (FIA), responsável pela metodologia da pesquisa das Melhores Empresas há 11 anos.

O Sebrae-RR atingiu 78,1% do Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), ficando atrás apenas do Sebrae Paraná e Sebrae Rio Grande do Norte. O IFT é composto por dois pelo IQAT (Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho) que representa 70% do IFT, formado por resultados relativos à visão do empregado sobre a empresa e pelo IQGP (Índice de Qualidade da Gestão de Pessoas) representando 30% do IFT, formado por resultados relativos ao que a empresa oferece aos seus empregados, por meio da análise de material quantitativo e qualitativo e visita dos jornalistas.

A gerente de Gestão de Pessoas do Sebrae-RR, Noelea Sousa, explicou que o resultado é fruto de ações desenvolvidas desde 2011 para valorizar, motivar e reconhecer os colaboradores. “Ter uma gestão de pessoas bem estruturada foi determinante para receber a premiação, que foi fortalecida por meio do Programa Sebrae de Excelência em Gestão (PSEG)”, enfatizou.

Dentre as principais as ações implementadas pela instituição estão os projetos de gestões do clima e da carreira contínua, programa de desenvolvimento de líderes e equipes, capacitação de 100% do corpo funcional, programa de qualidade e bem-estar no trabalho, ações de promoção de reeducação dos colaboradores envolvendo a família, semana interna de prevenção de acidentes no trabalho e política de retenção de talentos.

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae-RR, Almir Sá, atribui o resultado a dedicação, competência e persistência de todos os colaboradores. “Se tiver que resumir em uma palavra eu diria: Responsabilidade, pois essa é a palavra disseminada entre nossos colaboradores e nela está inserida ética no mais amplo sentido da palavra seriedade nos resultados”, destacou.

Almir Sá pontuou ainda que para 2018 os desafios é certificar o Sebrae-RR na ISO9001 em processos, ISO14.001 em sustentabilidade e melhorar o desempenho da instituição do PSEG. “Desta forma teremos um time capacitado para auxiliar cada vez melhor os micro e pequenos empresários, disse.

Na oportunidade também foram anunciadas as vencedoras em 19 setores da economia; as empresas que se destacaram em categorias de recursos humanos (como carreira e liderança); os presidentes mais admirados do Brasil e a Empresa Revelação.

A edição completa com as 150 Melhores estará disponível nas bancas, tablets e celulares a partir desta quarta, 18 de outubro.

Pesquisa

A pesquisa é realizada desde 1997 com o objetivo de valorizar as empresas que melhor cuidam de seus colaboradores. O trabalho é realizado pelo Guia em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). Em 2016, a pesquisa contou com 348 empresas inscritas. Por meio da metodologia adotada pela pesquisa as empresas têm uma avaliação completa do clima organizacional e de suas práticas de recursos humanos.

Podem participar da pesquisa empresas privadas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e cooperativas que tenham no mínimo 100 funcionários CLT e operem no mercado brasileiro e/ou internacional há pelo menos três anos.

A pesquisa é divida em oito etapas: inscrições, preenchimento dos questionários sobre clima organizacional da empresa que são aplicados para funcionários escolhidos aleatoriamente pela equipe da VOCÊ S/A como também pelo responsável pelo setor de recursos humanos aonde assinala as práticas e de gestão de pessoas, pré-classificação, visita do jornalista da revista até as empresas para falar com os funcionários do nível operacional e gerencial e entrevistar os profissionais de RH, reunião de consenso para definir a lista das melhores empresas, preparação editorial, premiação e sumário executivo que é uma espécie de diagnóstico do desempenho da empresa em relação às outras participantes.