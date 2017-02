Sebrae-RR contrata consultores de crédito aposentados

Quem disse que aposentadoria deve ser um período de ociosidade? Pesquisas mostram que no Brasil, cada vez mais aposentados estão buscando meios de retornar ao mercado de trabalho. E o Sebrae oferece oportunidade para este público.

O Sebrae está contratado consultores de crédito com um perfil bem específico: bancários aposentados que buscam uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho. O critério é comprovar experiência profissional, de no mínimo 10 anos, em instituição financeira, nas áreas de atendimento empresarial e orientação para crédito.

Ao todo, são 510 vagas distribuídas em todo o país. Em Roraima, serão preenchidas até oito vagas. A proposta é aproveitar a experiência de quem já acompanhou muitas transformações econômicas no Brasil para orientar micro e pequenos empreendedores sobre a capacidade de endividamento dos seus negócios.

“O Sebrae é uma instituição que estimula o desenvolvimento social por meio do empreendedorismo. Ao abrir vagas para profissionais aposentados, permitimos que eles compartilhem o conhecimento adquirido em sua carreira profissional e desenvolvam novas habilidades, contribuindo com a geração de novos postos de trabalho por meio do fortalecimento das micro e pequenas empresas. Em um país, onde ainda há poucas oportunidades para esse público e onde ainda é necessário avançar muito no que diz respeito à valorização da pessoa idosa, o Sebrae dá um belo exemplo”, afirmou a superintendente do Sebrae em Roraima, Luciana Surita.

A meta do Sebrae é atender até 70 mil micro e pequenas empresas em todo o território nacional. Os consultores farão parte do Projeto de Orientação Para Acesso ao Crédito e serão responsáveis por atender os empreendedores com dúvidas sobre o tema e que buscam apoio para obter a aprovação de suas propostas junto à instituições financeiras.

Inscrições

As inscrições podem se feitas até o dia 15 de fevereiro, no seguinte endereço: www.sebrae.com.br/credenciamento-aposentados. O processo é comporto por três etapas de avaliação e os candidatos considerados aptos pelo Sebrae passam a compor o quadro de prestadores de serviço credenciados.

Os novos consultores poderão ser acionados pelo Sebrae conforme a necessidade. O resultado final será divulgado no dia 9 de março. Outras informações podem ser obtidas no telefone 0800 570 0800.