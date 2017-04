Sebrae Roraima leva Salão do Empreendedor para a Expo Serviços 2017

O Salão do Empreendedor é um espaço dedicado ao desenvolvimento dos pequenos negócios. Para os empresários, há oportunidades de conhecer as principais soluções do Sebrae Roraima e ainda se inscrever em cursos com descontos especiais.

De 7 a 9 deste mês a equipe do Sebrae Roraima irá marcar presença na Expo Serviço 2017 com o Salão do Empreendedor. Trata-se de um espaço dedicado integralmente ao atendimento dos pequenos negócios . O evento funciona como vitrine para empresas que atuam no segmento de serviço e será realizado na Praça Fábio Marques Paracat, na av. Ene Garcez, Centro

No Salão do Empreendedor, o Sebrae Roraima irá disponibilizar o seu serviço de atendimento aos empreendedores que poderão conhecer o portfólio de soluções do Sistema para o desenvolvimento das suas empresas. Também será possível fazer inscrições em cursos ofertados pelo Sebrae com até 30% de desconto.

“Estamos estimulando os empresários locais a usar o conhecimento como ferramenta para o desenvolvimento do seu próprio negócio. Os cursos, palestras, seminários e as demais soluções ofertadas pelo Sebrae são ferramentas que ajudam nesse processo de aprimoramento do empreendedor e que trazem resultados positivos para a gestão da empresa”, destacou a Superintendente do Sebrae Roraima, Luciana Surita.

As atividades do Sebrae serão desenvolvidas em três eixos, contemplado as empresas do comércio, serviço e do agronegócio. Durante a programação, o Sebrae Roraima também será responsável por conduzir momentos na Arena do Conhecimento, incluindo encontros empresariais e contato com os agentes financeiros sobre as funcionalidades de aplicativos para mobile para aos pequenos negócios.

Confira a programação do Sebrae no Espaço do Conhecimento

Sexta, 07

19h30 – Como atender meus clientes pelas Mídias Sociais

21h – Marketing de relacionamento

Sábado, 08

19h30 – Café com Negócio: Encontro empresarial

21h – Plataformas Financeiras Bancarias

Domingo, 09

19h30 – Canvas: Aprenda a desenhar seu próprio negócio

21h – SEBRAETEC: Inovações, sustentabilidade e Marcas e Patentes