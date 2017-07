Sebrae realiza Fórum de Educação Empreendedora em Roraima

Nesta quinta-feira, 20, às 19h, no auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR), ocorre o Fórum de Educação Empreendedora, com o tema: ‘A Educação Empreendedora como caminho para novos negócios’.

A analista técnico do Sebrae-RR, Elissandra Costa, informou que o evento vai debater assuntos de relevância para os professores. “Serão debatidos assuntos específicos com ênfases em empreendedorismo, que são de grande importância para ampliação do olhar dos educadores sobre novas tendências e metodologias inovadoras para aplicação na sua prática docente”, disse.

O objetivo do fórum é fortalecer o projeto de educação empreendedora no Estado de Roraima, dando visibilidade ao empreendedorismo. Além disso, busca realizar a formação continuada dos professores e demais profissionais da educação que fazem parte do Programa de Educação Empreendedora.

“Será ministrada uma palestra com a professora da Universidade Federal de Roraima [UFRR], Georgia Patrícia, com o intuito de incentivar a educação empreendedora nas unidades escolares do Estado de Roraima”, explicou Elissandra.

Ainda segundo ela, o Fórum objetiva ainda estabelecer uma rede social de relacionamentos para troca de experiências e informações entre os profissionais de educação, pois a programação é destinada para professores do ensino fundamental I e II participantes do Programa Nacional de Educação Empreendedora.

Serviço:

Fórum de Educação Empreendedora

Tema: ‘A Educação Empreendedora como caminho para novos negócios’

Dia: 20 de julho, às 19h

Lolcal: Auditório do Sebrae-RR, localizado na Avenida Major Willams, Bairro São Pedro, zona Norte de Boa Vista.