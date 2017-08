Sebrae em Ação leva atendimento gratuito a empreendedores da zona Oeste de Boa Vista

De 29 de agosto a 1º de setembro, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) leva ao Bairro Nova Cidade, na zona Oeste de Boa Vista, o ‘Sebrae em Ação’, uma iniciativa que oferece atendimentos empresariais, orientações técnicas, palestras e minicursos de forma gratuita aos micro, pequenos e potenciais empreendedores.

O interessado em participar da programação deve procurar o ponto de atendimento do Sebrae-RR no bairro indicado e apresentar RG, CPF e, se for o caso, o CNPJ da empresa, sendo que é preciso garantir a inscrição pelo telefone 0800 570 0800.

A gerente do Sebrae-RR, Kátia Veskesky, informou que o ‘Sebrae em Ação’ ocorre desde o ano passado e segue com cronograma durante todo o ano de 2017. Serão ofertadas as palestras: ‘As Vantagens de ter um Negócio Formalizado’; ‘Aumentando suas vendas’ e ‘Como fazer o Marketing de Relacionamento’.

“Todos os assuntos debatidos são de suma importância para quem já tem um negócio e quer se manter no mercado e também para os que almejam abrir um empreendimento. Serão disponibilizados os minicursos: ‘Plano de Negócios Para Começar Bem’; ‘Sei Formar Preço’; ‘Sei Formar Preço’ e ‘Orientação sobre acesso a serviços financeiros para Começar Bem’”, comentou.

Consultorias

Os atendimentos empresariais referentes a Consultorias Empresariais com ênfase em Marketing, Finanças e Recursos Humanos ocorrerão das 8h às 12h e das 14h às 18h. O ‘Sebrae em Ação’ é voltado para Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), além de pessoas que pretendem abrir uma empresa.

Como se formalizar

O ‘Sebrae em Ação’ oferece ainda apoio aos empresários e empreendedores que realizam atividade informal e que desejam formalizar um pequeno negócio. Para a formalização é necessário a apresentação dos originais e cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, No do recibo do IRPF, comprovante residencial (água ou luz), comprovante comercial (água ou luz).

De acordo com o Sebrae, a formalização gera receita e contribui para o desenvolvimento da região, além de garantir direitos trabalhistas como aposentadoria e seguro desemprego, por exemplo.