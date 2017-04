Sebrae em ação leva atendimento aos empreendedores de Caracaraí

O Sebrae Roraima leva seus serviços para mais perto dos empreendedores com o Sebrae em Ação. De 25 a 28 deste mês, esse atendimento especial será realizado no município de Caracaraí, na sede da Associação das Micro e Pequenas Empresas, localizada na avenida Dr. Zanny.

A proposta é ajudar na consolidação dos pequenos negócios do município com oferta de atendimento empresarial com consultorias e orientações para empresas já formalizadas. A programação inclui ainda a realização de palestras e Oficinas do SEI (Sebrae Microempreendedor Individual) e do Começando Bem, para quem deseja ou está iniciando seu próprio negócio.

“O papel do Sebrae Roraima é contribuir com o desenvolvimento dos pequenos negócios, levando informações que são úteis para o dia a dia da empresa e as soluções que o Sebrae dispõe para que esses negócios se consolidem, promovendo a geração de emprego e renda em suas próprias cidades”, explicou Kátia Veskesky, gerente da Unidade Técnica Geral de Atendimento Individual e Internacional.

Para proporcionar mais comodidade aos empreendedores, o Sebrae concentrou o atendimento empresarial no período matutino. “Vamos ofertar consultorias com ênfase em Marketing, Finanças e Recursos Humanos. São temas que permeiam o dia-a-dia das empresas e importantes para o crescimento dos pequenos negócios”, explicou.

Serviços

Para participar das palestras e Oficinas é necessário apresentar o RG, CPF e o CNPJ. Quem deseja formalizar seu próprio negócio, precisa levar originais e cópias do RG, CPF, Título do Eleitor, número do recibo da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, comprovante de residência e do endereço comercial.