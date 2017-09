‘Sebrae em Ação’ faz atendimento gratuito na Praça Germano Sampaio

Os empresários e potenciais empreendedores dispõem de um espaço cheio de conhecimento sobre como se manter no mercado e como empreender. Este é o ‘Sebrae em Ação’, que leva atendimentos gratuitos à população e está instalado, até o dia 15, na Praça Augusto Germano Sampaio, no Bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista.

O trabalho é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) e envolve consultoria técnica, palestras, minicursos, capacitações e orientações para as Micro e Pequenas Empresas (MPE’s). A gestora do projeto e analista técnico do Sebrae-RR, Glicéria Lopes, disse que a proposta da ação é promover a prestação de atendimento descentralizado e presencial ao público alvo.

“O ‘Sebrae em Ação’ debate temas como empreendedorismo, planejamento, organização, finanças, inovação e legislação para as MPE’s. Todos os assuntos são de suma importância para quem já tem um negócio e para quem pretende abrir um empreendimento. Todo conteúdo é transmitido de forma clara e objetiva, para que todos possam entender”, explicou.

Os interessados em participar da programação devem apresentar RG, CPF e, se for o caso, o CNPJ da empresa, sendo que é preciso garantir a inscrição pelo telefone 0800 570 0800. Para mais informações sobre o ‘Sebrae em Ação”, procure as Agências de Atendimento do Sebrae. “O projeto se expandirá para Alto Alegre, Pacaraima e Mucajaí”, disse a Glicéria.

Durante a programação, o Sebrae também oferece apoio aos empresários e empreendedores que realizam atividade informal e que desejam formalizar um pequeno negócio. “A formalização gera receita e contribui para o desenvolvimento econômico do Estado, sendo este um dos eixos trabalhados pela nossa instituição”, avaliou Glicéria.

O cronograma do projeto segue de 19 a 22 de setembro, em Alto Alegre. Em Mucajaí o atendimento será feito de 24 a 27 de outubro. E em Pacaraima, o serviço será de 21 a 24 de novembro, no Centro de Informações Turísticas da cidade.

Neidiana Oliveira