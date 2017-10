Sebrae comemora 20 anos de Empretec em Roraima

Nesta sexta-feira, 27, o Sebrae- realiza uma programação especial para comemorar os 20 anos de realização do Empretec no estado. O evento reunirá ex-participantes e a equipe de instrutores e selecionadores que já participaram do seminário para celebrar a data.

O Empretec é um seminário que tem por objetivo desenvolver características de comportamentos empreendedores nos participantes e a identificação de novas oportunidades de negócios. Emprega metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), ministrada no Brasil com exclusividade pelo SEBRAE.

O evento contará um café da manhã, vídeo com depoimentos dos participantes, dinâmica abordando as contribuições do Empretec para as empresas e ao final, o especialista na área de vendas, Cláudio Tomanini, ministrará a palestra ‘Novos Mercados e Novas Competências’.

Em 20 anos, já foram realizadas 90 turmas do seminário com a formação de aproximadamente dois mil empretecos na capital e no interior. O seminário acontece duas vezes por ano e é realizado tanto para a iniciativa privada como também com turmas voltadas para o poder público.

Em outubro de 1997 foi realizado a primeira turma do curso com 20 empresários roraimenses que durante 15 dias foram desafiados em atividades práticas, de como agir como um empreendedor de sucesso.

Para Ana Paula Rebelo, coordenadora do seminário em Roraima, ao longo de todos os anos o SEBRAE/RR tem obtido resultados positivos com a ação. “O seminário é muito significativo no estado, pois ouvimos os depoimentos dos empresários que o Empretec foi um divisor de águas no empreendimento, na abertura do negócio ou na decisão que realmente o participante não tem perfil empreendedor”, afirma.

Seminário

No Empretec são 60h de capacitação em seis dias de imersão em que o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base 10 características comportamentais: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança.