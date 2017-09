Sebrae apresenta Ciclo de Aprendizagem Vivencial para professores

Aprender é uma maneira de mudar concepções e visões de mundo, ampliando horizontes de conhecimento. Aprende-se com a leitura de um livro e também com as vivências cotidianas, que é a aprendizagem vivencial. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) a presenta até esta quarta-feira, 6, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial para professores.

A programação segue das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Unidade Sebrae São Francisco, localizada na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771, zona Norte de Boa Vista. A iniciativa faz parte do Programa Educação Empreendedora desenvolvido pela instituição.

De acordo com a analista técnico do Sebrae-RR, Elissandra Costa, o objetivo é capacitar os professores para a aplicação de atividades vivenciais utilizando o Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV) como ferramenta de ensino para condução do processo educacional.

A capacitação terá carga horária de 24 horas e o conteúdo programático envolve: Abordagem teórica e prática sobre atividades vivenciais e o Ciclo de Aprendizagem Vivencial; a importância das estratégias educacionais vivenciais na educação empreendedora; o uso do CAV em diversas situações de ensino e a criação e uso de atividades estruturadas utilizando o CAV.

Saiba o que é o CAV

O Ciclo de Aprendizagem Vivencial ocorre a partir do momento em que um grupo cria um grau de análise através da atividade realizada. O termo teve origem nas pesquisas do psicólogo americano David Kolb (1990). Quando se participa de uma atividade planejada por um especialista, pode-se lançar sobre ela um olhar crítico, ter insights e aplicá-los ao nosso dia a dia, esta é a proposta do ciclo.

Serviço

Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV)

Data: até esta quarta (6), das 8h às 12h e das 14h às 18h

Local: Unidade Sebrae São Francisco

Público alvo: Professores

Carga horária: 24 horas

Neidiana Oliveira