Seapa inicia cadastro de agricultores que ocupam o Anel Viário

Começou nesta terça-feira, 10, na sede da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), localizada na Rua General Penha Brasil, no bairro São Francisco, o cadastro das famílias que hoje ocupam parte das margens do Anel Viário, na BR-174. Ao todo, serão atendidas 260 famílias, sendo distribuídas 25 senhas por dia.

Segundo o titular da Seapa, Gilzimar Barbosa, o trabalho da pasta é apenas realizar o cadastramento e triagem das famílias assentadas. Ele informou que os dados coletados serão encaminhados para o Iteraima (Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima).

“O órgão responsável pela regularização fundiária é o Iteraima, instituição que irá decidir quais famílias serão beneficiadas e em que localidades. Ficamos responsáveis pela parte do cadastro e triagem por se tratar de um assentamento rural para famílias que irão desenvolver a agricultura”, explicou Gilzimar.

Ele informou ainda que a localidade destinada para as famílias ainda será definida. “O Iteraima está procurando um espaço para assentar estas famílias. Assim que encontrarem será iniciado o processo de destinação das terras”, explicou o secretário.

Foi montada uma comissão com membros do Governo e das famílias a serem assentadas. A representante dos colonos no grupo, Mariângela Melo, destacou que o cadastramento irá seguir até que todas as famílias sejam atendidas. “Ao todo, são esperadas 260 famílias, que corresponde a cerca de 600 pessoas. O atendimento será realizado apenas pela parte da manhã”, disse.

Mônica Alves