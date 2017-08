Seapa cria novo regimento para Feira do Produtor

O Governo do Estado, por meio da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) realizou, nesta segunda-feira, 14, no auditório da Seapa, uma assembléia ordinária com feirantes da Feira do Produtor Rural, para apresentar o novo regimento interno.

Dentro da nova estrutura, o regimento vai garantir os direitos e deveres de todos os usuários. Além disso, vai auxiliar na administração do espaço orientando no funcionamento do local.

O secretário adjunto da Seapa, Wolney Costa, explicou que as novas diretrizes vão resolver os anseios de todos.

“O governo hoje entende que a administração deve ser participativa, uma administração competente e que procura resolver os anseios de todos, para que da melhor forma possível, possamos resolver os problemas tanto para os que freqüentam, quanto para os que comercializam”, disse.

Segundo Esmael Medeiros Dias, diretora do Deac (Departamento de Abastecimento e Comercialização do Estado) o antigo regimento não se encontrava dentro dos padrões pra atender a realidade atual.

“A secretaria está preocupado em moldar a repartição, dentro da legalidade. Trabalhamos na realização de um novo regimento, analisando os pontos mais críticos, atendendo os padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores”, pontuou.

Ele frisou ainda que a secretaria esteve empenhada, não só na elaboração do regimento, mas também em melhorias na parte estrutural da Feira.

“Desde de 2015, nós estamos trabalhando para trazer melhorias aos produtores e feirantes daquele local. Temos uma primeira etapa concluída e que já foi entregue. Estamos atendendo ao cronograma de obras dentro da feira, para que o mais breve possível possamos entregar uma nova fase”, detalhou Dias.

O feirante Aleomar de Lima Santana destacou a importância da administração mista entre o governo e os feirantes.

“O importante é que agora temos um amparo legal. A partir de agora, a diretoria mista vai facilitar a administração da feira”, enfatizou.

Por estar ultrapassado, Santana esclareceu ainda, que o regimento era uma obstáculo na regulamentação da feira.

“Foi um processo lento, que deveria ser trabalhado com muito cuidado. O regimento foi elaborado em conjunto com feirantes, Seapa, MP (Ministério Público) e PGE (Procuradoria do Estado). Agora estamos amparados legalmente e sem impedimentos”, explicou Santana.

Wesley Oliveira