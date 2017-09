Saúde: nove municípios beneficiados com emendas do deputado Remídio Monai

Nesses últimos três anos, no Parlamento Federal, o deputado Remídio Monai (PR-RR) priorizou área da saúde pública na destinação das emendas individuais. Foram 18 propostas aprovadas de execução obrigatória ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que somam mais de R$ 18 milhões para investimento e custeio de Unidades Hospitalares em Roraima.

Remídio Monai reforça que há necessidade de investimentos em diversos setores, mas a saúde continua sendo um ponto crítico do Estado. “Com a gravidade da crise em que Roraima atravessa é preciso ajudar o executivo estadual na alocação dos recursos para melhorar a eficiência e a qualidade da saúde pública. Fico feliz de saber que sou o parlamentar que mais contribuiu para reverter a situação da saúde do Estado”, assegurou.

No ano de 2015, as emendas destinadas para a rede estadual de saúde beneficiaram os municípios de Boa Vista, Normandia, Iracema e Rorainópolis. As indicações do deputado, no valor de dois milhões, contemplaram quatro importantes unidades em Roraima, entre elas o Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazareth, a construção do Centro de Especialidade Médica no Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto, além da Unidade Mista Ruth Quitéria e da Unidade Mista Irmã Camila.

Para 2016, o parlamentar apresentou propostas para a estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no Estado de Roraima, com o aporte de R$ 6,5 milhões. A disponibilização dos recursos possibilitará ampliação do Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto, com a construção do Bloco da maternidade para suprir a demanda da região Sul e aquisição de novos equipamentos para Unidade de Atenção Especialidade Policlínica Cosme e Silva em Boa Vista.

Neste ano de 2017, foi garantido cerca de R$ 7,6 milhões para atender a saúde dos municípios de Pacaraima, Bonfim, Caracaraí, Mucajaí e São João da Baliza. “Queremos assegurar todas as condições para que a população tenha acesso ao sistema público de saúde de qualidade. Estamos trabalhando para que os recursos cheguem ao Estado, e que sejam corretamente executados”, afirmou.

De acordo com Monai, a expectativa é que esse aporte contribua para a melhoria dos serviços oferecidos, através da modernização e aquisição de novos equipamentos. “Nossa maior preocupação é assegurar a cidadania. A saúde precisa ser priorizada e fico feliz em poder contribuir para minimizar os efeitos dessa crise”, disse.

O parlamentar acredita que a transformação do cenário atual só será possível com planejamento, gestão eficiente, continuidade de investimentos e boas iniciativas. “É inadmissível que a população continue sofrendo com as longas filas de espera para consultas e exames, falta de médicos para atendimento, pacientes em macas pelos corredores dos hospitais, precariedade nas instalações ambulatoriais e hospitalares, falta de equipamentos básicos e medicamentos. Além dos recursos, necessitamos da continuidade da gestão pública eficiente que facilite o acesso e a qualidade dos serviços prestados aos nossos cidadãos”, enfatizou Monai.

Emenda de Bancada

A Bancada de Roraima também priorizou a saúde na emenda impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para 2017. Este ano, foram destinados R$ 70 milhões para as Unidades de Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar da saúde estadual. Com o contingenciamento ao orçamento realizado pelo Governo Federal foram liberados parte destes recursos, que correspondem a R$ 36 milhões.

Karinna Bevilaqua