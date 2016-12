Saúde municipal ganha reforço com a posse de novos médicos

A Prefeitura de Boa Vista deu posse nesta terça-feira, 20, a 36 médicos aprovados no último concurso público para a área da saúde, realizado em 2016. No total, são 17 clínicos gerais e 19 pediatras que vão reforçar e melhorar os atendimentos nas unidades básicas de saúde e no Hospital da Criança Santo Antônio. A cerimônia de posse aconteceu no auditório do Palácio 9 de Julho.

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Boa Vista convocou 57 médicos aprovados em concursos públicos, além de 195 enfermeiros e 434 técnicos em enfermagem. Nesta última convocação, 40 médicos foram chamados, porém apenas 36 cumpriram com os procedimentos finais, como a entrega de documentos.

A prefeita Teresa Surita destacou os investimentos que são empregados para melhorar a saúde do município. Para ela, a efetivação dos 36 médicos nesta etapa contribui diretamente com o plano de metas de sua gestão, mesmo diante da crise financeira que assola o país.

“Nós continuamos avançando na saúde, mesmo com a dificuldade que o setor enfrenta em todo o país. E agora, com esta convocação dos médicos por meio de concurso, eu acredito que a nossa meta e a nossa determinação em mudar a saúde do município vão acontecer dia a dia. Em pouco tempo teremos uma qualidade bem melhor do que temos hoje”, disse a prefeita.

Grande parte dos convocados já atua na rede municipal de saúde, como é o caso do pediatra Celso Menezes. Ele já havia sido aprovado em processo seletivo e atuou como temporário, agora passa a exercer de forma efetiva suas atividades, com o objetivo de contribuir e fortalecer as melhorias destinadas à população.

“O que mais nos traz conforto é a estabilidade, a possibilidade de exercer seu trabalho com tranquilidade, com a segurança de ser efetivo naquele cargo. Isso fortalece o vínculo, não somente do médico com o município, como também com os pacientes, melhorando assim a assistência médica prestada em nossa cidade”, ressaltou Menezes.

Ao todo, foram ofertadas 113 vagas para 23 especialidades, como: anestesiologista, cancerologista pediátrico, cardiologista pediátrico, cirurgião pediátrico, cirurgião torácico, citopatologista, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, endoscopista, intensivista pediátrico, nefrologista pediátrico, neurocirurgião, neurocirurgião pediátrico, neuropediatra, ortopedista, otorrinolaringologista, médico pediatra, pneumopediatra, psiquiatra, reumatologista pediátrico, médico do trabalho e urologista pediátrico.

“Este era um dos concursos mais aguardados, tanto pela gestão municipal, quanto pela a classe médica. Assim, o médico e a Prefeitura passam a ter um vínculo mais forte. E isso, eu tenho certeza, vai garantir serviços melhores ao povo de Boa Vista”, afirmou Rodrigo Jucá, secretário municipal de Saúde.

Investimentos

A prefeita Teresa Surita também ressaltou outras ações que visam melhorar a rede municipal de saúde. Entre os planos para sua nova gestão, a partir de 2017, está a ampliação do horário em outras unidades básicas, como já ocorre nos bairros Cidade Satélite, Caranã, Caimbé e Nova Cidade.

Além disso, também está prevista a finalização das obras de reforma do Hospital da Criança Santo Antônio, ampliando o espaço de emergência de 950 metros quadrados para 1.113 m², entre outros serviços. O hospital é a única referência do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento infantil em Roraima, recebendo crianças de todos os municípios do estado e ainda de outros países como Venezuela e Guiana.

A Secretaria Municipal de Saúde também está dando prosseguimento ao processo seletivo realizado recentemente para a contratação de 25 Agentes de Combate a Endemias (ACE) e 74 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). E ainda 453 vagas para o cadastro de reserva.

Fábio Cavalcante