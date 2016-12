Saúde: lei sancionada por Michel Temer beneficiará Roraima com R$ 6 milhões

O presidente Michel Temer sancionou semana passada, a Lei 13.372/2016 que garante R$ 1,7 bilhão para serem aplicados na saúde pública de todos os 5.570 municípios brasileiros. O Estado de Roraima foi contemplado com R$ 6 milhões.

O deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) tem parcela importante de contribuição nessa boa notícia. Ele foi o relator, na Comissão Mista de Orçamento (CMO), do Projeto de Lei de Crédito Suple­men­tar 22, de 2016, responsável por esse repasse.

Segundo o parlamentar, ainda esse ano, esses recursos provenientes de créditos suple­mentares servirão para reforçar o atendimento em áreas fundamentais como a assis­tência básica, a média e a alta comple­xidade. Sobre os recursos destinados para Roraima, Gonçalves lembrou: “trabalhei muito para que Roraima ti­vesse parte desse recurso, e agora temos que usar muito bem os R$ 6 milhões destinados ao estado”.

“Fico satisfeito em saber que o nosso trabalho irá garantir recursos para a realiza­ção dos procedimentos de média e alta complexidade”, afirmou o deputado Hiran Gonçal­ves. Ele parabenizou o presidente Michel Temer pela decisão de liberar esses recursos justamente em um momento em que o setor saúde passa por grandes dificuldades, com milhares de pessoas enfrentando filas para conseguir remédios ou procedimentos. O parlamentar salientou que o presidente Temer reforçou o compromisso do governo com a população para serviços essenciais ao lembrar, em seu pronunciamento, que “há pouco tempo atrás liberamos recursos para UPAs e para as Santas Casas”.

De acordo com o deputado Hiran Gonçalves, pela primeira vez nos últimos anos, o Ministério da Saúde poderá custear integralmente, no mês de dezembro, serviços de média e alta complexidade – internações, cirurgias e exames, além da atenção básica. “Também é a primeira vez, em anos, que o governo federal libera recursos de emendas parlamentares dentro do prazo de vigência”, comemorou. Na sua avaliação, “essa é uma excelente notícia tanto para nós, que trabalhamos para o fortalecimento da área da saúde, quanto para os usuários do SUS”.

Em vídeo divulgado no site do Palácio do Planalto (planalto.gov.br – link: vídeos), ao lado do ministro da Saúde, o presidente Michel Temer informou aos pre­feitos de todo o país e também aos moradores das cidades que o governo estava libe­rando R$ 1 bilhão para despesas de custeio da saúde. “Isso é importantíssimo porque, muitas e muitas vezes, há despesas que não são superadas, mas, que poderão ser superadas preci­sa­mente nesse momento”, disse o presidente Temer, observando que há pouco tempo atrás o governo já havia liberado R$ 180 milhões para UPAs e R$ 350 milhões para Santas Casas.

Por sua vez, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, agradeceu ao presi­dente Temer pela decisão e pela confiança, e disse que o Ministério da Saúde continuará distribuindo os recursos para parceria de financiamento do SUS, estados, municípios e União para a melhor qualidade de saúde para todos vocês. “Precisamos manter em funcionamento os serviços que já estão à disposição da população. E o governo federal tem se mostrado sensível às dificuldades financeiras enfrentadas por gestores municipais e estaduais, que são quem gerenciam a rede de saúde”, afirmou o ministro.

Segundo o Ministério da Saúde, para 2017, a proposta orçamentária em tramitação no Congresso Nacional prevê pelo menos R$ 4,6 bilhões de emendas parlamentares destinadas ao setor. O valor já está somado ao orçamento federal previsto na PLOA para o ano que vem, que será de R$ 115 bilhões.

Benné Mendonça