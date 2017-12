Saúde da Mulher: unidade móvel oferecerá atendimentos no Centro de Referência

A Carreta de Saúde da Mulher estará em frente ao CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) nesta terça-feira, 19. A ação inicia às 8h e segue até atingir o quantitativo máximo de atendimentos.

Serão ofertados 40 exames de mamografia e 50 de ultrassonografia. Os atendimentos serão realizados por meio de senha, distribuídas por ordem de chegada. As mulheres devem apresentar os seguintes documentos para realização do exame: CPF (Cadastro de Pessoa Física), Carteira de Identidade e Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e o comprovante de residência.

Na realização dos exames de ultrassom, é necessária a apresentação de encaminhamento médico. No caso dos exames de mamografia, o encaminhamento só é necessário para mulheres de até 49 anos.

Os exames de ultrassonografia ficam prontos na hora e são entregues diretamente aos usuários. Os resultados das mamografias são encaminhados ao CRSM, pois caso seja detectada alguma alteração, o Centro faz uma busca ativa e contata a paciente para dar início ao tratamento.

O secretário estadual de Saúde, Paulo Linhares, destacou o compromisso que o Governo tem com a população de Roraima. “Nós assumimos um compromisso de promover melhorias na área da saúde para a população e com a Carreta nós buscamos agilizar os exames de ultrassonografia e mamografia, assim como ampliar o serviço para a população que precisa desses procedimentos”.

Além de seguir um cronograma próprio, a Carreta de Saúde da Mulher também participa das ações Caravana do Povo e Caravana da Mulher que são coordenadas pela Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social).

CECM

Na quinta e sexta-feiras (21 e 22), a Carreta estará na CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) para atender a demanda reprimida da unidade. A clínica entrará em contato com os pacientes solicitando que eles compareçam no dia da ação para realizar o exame, dessa forma, quem precisa do exame com mais urgência poderá adiantar o procedimento.