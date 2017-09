Saúde da Mulher: Centro de Referência garante melhora no atendimento

“Foi a vez que mais me senti acolhida em uma unidade de Saúde”, disse a paciente Antônia Romano, ao ser atendida no CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) para exames pré-cirúrgicos. O depoimento dela expressa a opinião da maioria das mulheres atendidas durante o primeiro mês de funcionamento da nova sede da unidade.

Há 13 anos o centro funcionava em um espaço improvisado, anexo à maternidade, e há um mês ganhou uma sede nova, com novos espaços equipamentos e servidores para melhorar os atendimentos em aproximadamente 40 serviços oferecidos pela unidade.

Com a nova sede, a unidade ganhou mais quatro salas, totalizando 11 espaços destinados para as consultas e exames. Com isso, as mulheres relatam que se sentem mais seguras para realizar o tratamento, favorecido pelo ambiente propício e estruturado.

Outra melhoria foi o ganho de mais um aparelho de ultrassonografia – agora são três – possibilitando a diminuição da fila de espera para esse exame. A paciente Joicielene Peres, que começou o acompanhamento da gravidez de alto risco na antiga unidade, avaliou positivamente a mudança. “Faz três meses que estou fazendo o acompanhamento da minha gravidez, e observei de perto a mudança do centro, desde os banheiros, consultórios, o espaço de espera. Com essa nova unidade me sinto até mais segura para ter meu bebê”, enfatizou.

Novos serviços

Para atender a demanda das gestantes de alto risco, foram implantados três novos serviços, a odontologia, cardiologia e fisioterapia, que vieram somar à equipe multiprofissional da unidade. Esses tratamentos são importantes para as gestantes, porque possibilitam um pré-parto e pós-parto mais tranquilos. Para isso, foram reservadas salas específicas para os atendimentos, além da contratação de profissionais capacitados para desenvolvê-los.

Outro serviço que passou a ser oferecido com mais continuidade e eficiência foi o Planejamento Familiar, que agora possui um auditório dentro do próprio CRSM para palestras e orientações em diferentes modalidades para a família. Um dos focos do programa de planejamento é orientar as mulheres e os respectivos parceiros a prevenir a gravidezes indesejadas. Um dos métodos utilizados pelas mulheres é a colocação do DIU e a laqueadura, cirurgia de esterilização definitiva, disponibilizado às mulheres acima de 25 anos que já tenham mais de dois filhos.

O planejamento familiar é realizado a partir de um encaminhamento especifico das Unidades Básicas de Saúde, ou por vontade individual de cada paciente. Para o acesso ao serviço, é necessário levar a documentação básica: CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência, e marcar a orientação com um médico diretamente no CRSM. Os pacientes passam por palestras ministradas pela equipe da enfermagem para sanar as dúvidas de procedimentos de controle e planejamento familiar.