Sarau reúne poetas e músicos nesta quinta

Os grupos literários Coletivo Caimbé e Máfia do Verso realizam nesta quinta-feira, 20, um sarau multicultural no ginásio do Sesc Mecejana. A partir das 19h, artistas e amantes da literatura serão as estrelas do encontro póetico-musical que vai encerrar o evento Literatura Em Cena, organizado pelo Serviço Social do Comercio em Roraima (Sesc-RR).

O microfone ficará aberto durante todo o sarau para quem quiser declamar ou cantar. Um violão também ficará à disposição do público. Para estimular a participação, haverá sorteio de obras de prosa e poesia de autores roraimenses.

“Este será o primeiro sarau que organizaremos em 2017. Estamos contatando os poetas e demais artistas que sempre se apresentam nele para mostrar ao público do Literatura Em Cena a diversidade cultural que há na cidade. A turma da Máfia do Verso, parceira nesta ação, também está mobilizando. Será uma noite de muita poesia, podemos garantir”, afirma Edgar Borges, articulador do Coletivo Caimbé e um dos responsáveis pela atividade.