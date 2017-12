São Raimundo vence Roraima por 3 x 0 e é Tricampeão do Feminino

Com gols de Lú (aos 43 min da primeira etapa) e Eliene (aos 05 e 07 min respectivamente da etapa complementar) a equipe do São Raimundo derrotou o Atlético Roraima pelo placar de 3 x 0 em partida disputada na noite desta quarta-feira no estádio Ribeirão.

Com o resultado o São Raimundo conquistou o 2º Turno do Campeonato Feminino e como tinha ganhado o 1º Turno ao bater o Tricolor da Mecejana por 3 x 2 nos pênaltis, o Mundão do São Vicente ficou com o título da competição e foi tricampeão.

Desta maneira o São Raimundo vai representar o Estado na disputa da Copa do Brasil do próximo ano, bem como o Campeonato Brasileiro de 2018.

Como só a vitória interessava o Roraima, para forçar uma terceira partida que acontecia no próximo sábado, a equipe tricolor partiu com tudo para cima do São Raimundo e teve algumas chances de abrir o placar. Uma delas foi com Glaucia que invadiu a área e bateu forte, mas a bola se perdeu pela linha de fundo.

O São Raimundo deu o troco. Talyne se livrou de uma adversária e quando se preparava para tentar o gol foi desarmada pela goleira Dryca. Depois Eliene fez bela jogada pela direita e chutou mais Dryca fez a defesa.

Somente aos 43 min o São Raimundo abriu o placar, após uma falha da zaga tricolor. Ela dominou a bola, e mandou a bola no canto esquerdo de Dryca que nada pode fazer pra evitar o gol do Mundão.

Segundo

Aos 02 min do segundo tempo, a zaga do São Raimundo falhou feio, e Glaucia do Roraima bateu mais a bola foi para fora, perdendo a chance de empatar a partida.

O Mundão marcou o segundo tento aos 05 min. A bola foi lançada da direita para o meio de campo, Eliene dominou a redonda e mandou para o fundo das redes de Dryca.

Dois min depois, Eliene ampliou pra 3 x 0 e anotou o segundo dela na partida. Ele recebeu um lançamento no meio de campo, e mandou uma bomba sem chance de defesa para Dryca.

Aos 14 min, Lyndy do Roraima fez falta violenta. Por ter levado amarelo na primeira etapa, ela recebeu outro amarelo seguido do vermelho pelo árbitro Zacarias Santiago e foi expulsa de campo.

O Roraima bem que tentou diminuir o placar mais a noite era mesmo das garotas do São Raimundo, que comemoram bastante quando o juiz Zacarias Santiago terminou o jogo.

Um fato que quase estraga a festa do Mundão, aconteceu quando as atletas comemoravam o terceiro título, quando Lyndy do Roraima que fora expulsa, partiu para a briga e foi contida. Mais ela ainda chegou a jogar duas chuteiras contra as jogadoras do Mundão.

Garra

O técnico Beto Vieira do São Raimundo afirmou que a vitória sobre o Roraima que garantiu o tricampeonato e o direito de representar o Estado na Copa do Brasil de 2018, foi fruto da garra e determinação de sua equipe, que com muita união e humildade soube vencer o adversário.

Ficha técnica

Roraima: Dryca, Lyndy, Suelen, Keron, Yara, Luana e Ivana. Bedeu (Jô), Luna, Erika, Glaucia e Rayane. Técnico: Bennaze Rates.

São Raimundo: Karina, Iolanda (Lais), Vanesa, Sobral, Eliene (Natalia), Paulistinha, Lú (Alice). Priscila, Talyne (Karol), Lili (Romênia) e Jú. Técnico: Beto Vieira.

Cartões amarelos: Lyndy (Roraima) e Paulistinha (São Raimundo)

Cartão vermelho: Lyndy pelo Roraima.

Juiz: Zacarias Santigo. Assistentes: Marcio Duarte e Renny Adonay e o árbitro reserva foi Kaio Forte.

Wilson Barbosa