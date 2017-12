São Raimundo vence Roraima e conquista 1º Turno no Futebol Feminino no Ribeirão

Como em todo clássico teve muita catimba, jogadas violentas, cartões amarelos e vermelhos. Ao final dosa 90 minutos as equipes do São Raimundo e Atlético Roraima ficaram no empate em 0 x 0. A decisão foi nos pênaltis e o Mundão do São Vicente levou a melhor ao vencer o Tricolor da Mecejana pelo placar de 3 x 2.

Com o resultado o São Raimundo conquistou o 1º Turno do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino da temporada de 2017. O Segundo Turno inicia nesta quinta com o jogo entre Ríver e Roraima na próxima quinta-feira partida prevista para às 19h30 no estádio Ribeirão.

Nos primeiros 10 minutos de jogo o Roraima atacou muito mais suas atletas não conseguiram finalizar as jogadas em gols. Com isto o time do São Raimundo cresceu em campo.

A atleta Joveline do SR recebeu na área e bateu forte mais a goleira Lexa do Roraima fez a defesa. Depois Erika do Roraima tentou o gol mais chutou pela linha de fundo. Numa falha da zaga do RR, Lú entrou livre na área mais chutou pra fora perdendo um gol feito.

No 2º tempo Lú bateu falta e a goleira do Mundão, Karina mandou a bola pra escanteio. Em seguida Lili mandou uma bomba da intermediária e Lexa do Roraima fez uma boa defesa.

O jogo esquentou e as atletas de ambas equipes passaram a fazer faltas violentas, e com isto o juiz Caio Forte chegou a conversar com as jogadoras pedindo mas calma.

Mas a conversa do árbitro não adiantou. Após trocarem agressões em campo após uma dividida, Lú (São Raimundo) e Lyndy (Roraima) receberam cartão vermelho e foram mais cedo para o chuveiro. Minutos depois foi a vez da atleta Amanda do Mundão receber o segundo amarelo seguido do vermelho e foi expulsa também.

Pênaltis

O jogo ficou em 0 x 0 e a decisão foi nos pênaltis. Pelo São Raimundo converteram Joveline, Eliene e Erika. Vanesa cobrou mal e Lexa do Roraima defendeu, e Lili chutou para fora.

Pelo Roraima marcaram os tentos Lena e Jô, enquanto que Lúcia e Erika chutaram pra fora e a atleta Glaucia bateu fraco e a goleira do Mundão Karina fez a defesa.

Ficha Técnica

São Raimundo: Karina, Erika, Vanesa, Amanda, Joveline e Eliene. Paulistinha, Lú, Lais, Alice e Lili. Técnico: Beto Vieira.

Roraima: Lexa, Jô, Rayane, Yara, Lena, Erika, Kenon, Lyndy. Glaucia, Bruna (Lucia) e Luana. Técnico: Bennaze Rates.

Juiz: Caio Forte

Assistentes: Nilton pereira e Fabricio Freire

Wilson Barbosa