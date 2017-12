São Raimundo vence Ríver por W x 0 na abertura do Campeonato Feminino

Apenas quatro atletas da equipe do Ríver compareceram ao estádio Ribeirão para a abertura do Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino de 2017. A competição é realizada pela diretoria da Federação Roraimense de Futebol (FRF).

O árbitro Zacarias Santiago esperou os 15 minutos, e diante da falta das atletas do Ríver, ele deu por encerrado o confronto. Com o resultado o time do São Raimundo foi contemplado por W x 0.

Três equipes vão disputar a competição este ano. São elas. Atlético Roraima, São Raimundo e o Ríver. A equipe que conquistar a taça de campeão de futebol amador feminino irá representar o Estado de Roraima na Copa do Brasil de 2018, enquanto o time que garantir o vice-campeonato terá o direito de disputar o Campeonato Brasileiro do próximo ano.

O trio de arbitragem escalado para a partida que não se realizou foi o seguinte. O juiz foi Zacarias Santiago, que teve como assistentes Renny Adonay e Nilton Pereira. O árbitro reserva será Kayo Forte.

Na próxima quinta-feira, 7, a competição terá sequência com o jogo entre o Atlético Roraima pega o perdedor do 1º jogo (Ríver). Fechando esta fase no dia 10 do corrente, às 17 horas o vencedor do 1º jogo enfrenta o Roraima.

Decisão

De acordo com a tabela da FRF a decisão do Campeonato de Futebol Amador Feminino será realizada no dia 23 (sábado) deste mês entre as equipes Campeãs do 1º e 2º Turno. Entretanto caso um time conquiste os dois turnos da competição, o evento se encerra no dia 20 do corrente.

Wilson Barbosa