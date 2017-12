São Raimundo e Ríver jogam domingo pelo Futebol Feminino

Em jogo válido pela segunda rodada do 2º Turno, a equipe do São Raimundo enfrenta o time do Ríver, pelo Campeonato Roraimense de Futebol Amador Feminino de 2017. O confronto será neste domingo a partir das 17 horas no estádio Ribeirão.

O Mundão do São Vicente conquistou o 1º Turno ao derrotar o Atlético Roraima. No tempo normal o jogo ficou empatado em 0 x 0 e na cobrança de penalidades máximas, o São Raimundo venceu pelo placar de 3 a 2.

Por sua vez o Ríver vem se considerando o saco de pancada da competição. Perdeu por 18 x 1 e 8 x 0 para o Atlético Roraima e corre o risco de ser derrotado pelo São Raimundo neste domingo.

Após o confronto deste domingo o 2º Turno será encerrado no dia 20 deste mês, com a realização da partida entre Roraima x São Raimundo, com início previsto para às 19h30.

Neste jogo caso o São Raimundo vença o Tricolor da Mecejana será automaticamente campeão do Futebol Feminino da presente temporada, em virtude ter ganho o 1º Turno no último dia 10 ao bater o Roraima por 3 x 2 nos pênaltis.

A equipe campeã será a representante do Estado na Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2018. Enquanto que a equipe vice-campeã garante o direito de disputar o Campeonato Brasileiro no próximo ano.

Wilson Barbosa