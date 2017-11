São Luiz do Anauá recebe investimentos para obras de infraestrutura

O município de São Luiz do Anauá foi o destino do roraimense neste fim de semana, com a realização da XXI Vaquejada do município. A festa, que valoriza a tradição do esporte e do agronegócio, contou com apoio do senador Romero Jucá, do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalser Renier e do deputado estadual, Jorge Everton.

Durante o evento, o senador anunciou os novos investimentos que serão feitos em São Luiz do Anauá. “Já temos um convênio assinado junto ao Incra, para recuperação das vicinais 22 e 24 e agora, garanti os recursos que a Prefeitura vai aplicar em obras de asfalto, calçada e iluminação. É um investimento importante para melhorar a infraestrutura e organização da cidade.

O senador também falou sobre a recuperação do Parque de Vaquejada que ganhou a estrutura necessária para a acompanhar o crescimento dos festejos tradicionais do município. “Trouxe os recursos que ajudaram na recuperação desse espaço e hoje, ver as famílias, visitantes e a própria comunidade aproveitando a estrutura nos dá a garantia de que foi bem aplicado em benefício da própria população”.

“O senador Romero Jucá tomou uma decisão muito acertada ao contribuir com a revitalização desse Parque que hoje, recebe a comunidade e contribui com a geração de renda para o município”, afirmou o presidente da ALE, Jalser Renier.

Quem confirma isso, é a professora Josélia de Almeida. Ela mora há 38 anos em São Luiz do Anauá e acompanhou a transformação do Parque. “Antes esse era um espaço que mais parecia uma feira, usado apenas pela nossa comunidade. Depois da transformação, temos a estrutura necessária para atender a Vaquejada que se tornou um evento tradicional, onde recebemos pessoas de todo o Estado e até de outros lugares do país”.

Para o prefeito, James Batista, os resultados da Vaquejada podem ser verificados nos impactos gerados na economia do município. “Nossos hotéis estão com lotação esgotada. Temos pessoas que deixam suas casas e alugam para visitantes, além dos restaurantes, lanches e da Feita de Agronegócios que aconte durante o evento. Essa festa movimenta toda a cidade e, em nome da população de São Luiz do Anauá, agradeço o apoio do senador Romero Jucá que trouxe recursos tanto para a nossa Vaquejada, como para a melhoria da nossa cidade”.