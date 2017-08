São Luiz do Anauá ganha Posto de Identificação online

O município de São Luiz do Anauá, localizado na região Sul do Estado, distante mais de 300 quilômetros de Boa Vista, passa a contar, a partir deste mês de agosto, com um Posto de Identificação Online. O projeto piloto desenvolvido pelo Governo de Roraima, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil, vai oferecer o serviço de emissão da Carteira de Identidade.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Amadeu Triani, a finalidade é facilitar o acesso ao serviço para os moradores da região Sul, evitando o deslocamento até Boa Vista para solicitação da Carteira de Identidade e o retorno para receber o documento, considerando que o processo para emissão tem duração de cerca de dez dias úteis.

“O objetivo principal é assistir melhor a população com a descentralização do atendimento, até o momento, feito somente na Capital”, explicou.

O Posto vai funcionar numa sala do Hospital de São Luiz do Anauá, cedida à Polícia Civil. A estrutura contempla uma estação moderna de última geração. Os dados biográficos e biométricos serão registrados em tempo real online, via internet, e compartilhados com o Instituto de Identificação. Os documentos originais serão digitalizados e armazenados no banco de dados do Instituto Odílio Cruz.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, a necessidade de implantação do Posto foi verificada nos atendimentos da Caravana do Povo que, mesmo beneficiando um número expressivo da população local, não atendia à demanda reprimida de décadas. Em janeiro de 2015, o cidadão agendava para ser atendido só três meses depois.

“A Polícia Civil elaborou um projeto plurianual para atender às necessidades atuais e um planejamento para os próximos 20 anos, que já resultou em melhorias significativas para população da Capital e do interior”, frisou Amadeu Triani.

“Vamos estender o atendimento online, nos moldes de São Luiz do Anauá, para outras regiões estratégicas e, com o ingresso dos novos peritos papiloscopistas, em virtude do concurso já autorizado pela governadora Suely Campos, conseguiremos reduzir pela metade o prazo de entrega do documento, que ficará em torno de cinco dias úteis”, acrescentou o diretor do Instituto de Identificação.

“Esse é o primeiro posto avançado do Instituto de Identificação da Polícia Civil de Roraima. Primeiro de muitos outros que serão abertos ao longo do ano. O Governo do Estado está se empenhando para levar cidadania para mais perto da população roraimense”, ressaltou a delegada-geral de Polícia Civil, Ednéia Chagas.

Serviço

A primeira via da Carteira de Identidade é gratuita e destinada a cidadãos que nunca possuíram o documento emitido pelo Estado de Roraima, por meio do IIOC (Instituto de Identificação Odílio Cruz).

Para solicitação da Carteira de Identidade, o cidadão deve apresentar original e cópia ou cópia autenticada dos documentos sem emendas ou rasuras, de acordo com a condição do solicitante:

Brasileiros solteiros – Certidão de Nascimento;

Brasileiros casados – Certidão de Casamento;

Brasileiros naturalizados – Certificado de Naturalização;

Portugueses com igualdade de direitos e obrigações civis – Cópia do DOU (Diário Oficial da união), com a publicação da Portaria e Original da Certidão de Trâmite Processual, impressa através do próprio site do Ministério da Justiça – MJ (www.mj.gov.br).

Original e cópia ou cópia autenticada do CPF e/ou PIS/PASEP. Apresentar somente quando desejar a inclusão dos respectivos números na Carteira; foto capturada gratuitamente nos postos.

Casos Especiais

Os brasileiros nascidos ou casados no exterior deverão transcrever suas respectivas certidões em cartório da Primeira Circunscrição ou do Primeiro Ofício de seu domicílio;

As Certidões de Casamento, os Certificados de Naturalização e os Certificados de Igualdade de Direitos e Obrigações Civis deverão estar atualizados, quanto ao nome e estado civil;

Caso os brasileiros nascidos ou casados no exterior possuam certidão emitida pelo Consulado Brasileiro, deverão levar para tornar mais rápido o processo.

O menor de 12 anos deverá comparecer à unidade de atendimento acompanhado de pai, mãe ou responsável legal, que deve estar portando original e cópia ou cópia autenticada do documento oficial de identificação. No caso de responsável legal, também deve ser apresentado original e cópia ou cópia autenticada do documento que comprove esta condição.

No caso da solicitação de segunda via do documento, são necessários os mesmos procedimentos e o pagamento da taxa de R$ 36,47 da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda).