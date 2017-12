Santa Maria do Boiaçu: unidade de saúde será reformada e ampliada

A Unidade Mista Rosa Vieira, localizada na vila Santa Maria do Boiaçu, na região do Baixo Rio Branco, município de Rorainópolis, passará por uma nova fase neste final de ano. O prédio está recebendo a primeira obra de ampliação e reforma total da estrutura física desde sua inauguração, há 10 anos.

As obras estão em andamento e a previsão é que sejam concluídas no segundo semestre de 2018. O valor, mais de R$ 1 milhão, é proveniente de recursos estaduais.

Segundo o diretor da unidade Mista Rosa Vieira, Hidelbrando Miranda, a reforma e ampliação da unidade é importante não somente para a vila Santa Maria, mas para todas as comunidades de ribeirinhos do Baixo Rio Branco. “Como estamos em um local de difícil acesso é importante para todas as vilas a ampliação da unidade. A unidade Rosa Vieira é um ponto de referência para as outras vilas do Baixo Rio Branco”, disse.

O governo Suely Campos deu posse a 57 profissionais para atuarem nas unidades de saúde do município de Rorainópolis, sendo distribuídos entre o Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Sousa Pinto, na sede do município e a Unidade Mista Rosa Vieira na vila Santa Maria do Boiaçu.

A reforma

A reforma na estrutura física contemplará a parte elétrica, hidráulica, substituição do telhado, além de outros serviços. Já com a ampliação da estrutura a unidade passará a ter, sala de utilidades, posto de enfermagem, sala pré-parto, sala de parto, depósito de material de limpeza, enfermaria infantil, enfermaria feminina, enfermaria masculina.

E ainda, farmácia, consultório ginecológico, sala de emergência, consultório, recepção, sala da administração, consultório odontológico, laboratório, sala de espera, raio-x, vacina, sutura, sala de nebulização e hidratação, CME (Central de materiais esterilizados) expurgo, CME esterilização, CME área estéril, lavanderia, refeitório, cozinha, dispensa e conforto para médicos e enfermeiros.

Atendimentos

A unidade recebe pacientes das vilas, Santa Maria do Boiaçu (velha), Remanso, Floresta, Nova Vista, Itaquera, Samaúma e Xixuaú, todas essas em Rorainópolis. No local foram realizados até setembro de 2017 cerca de 1.265 procedimentos.

Emendas parlamentares

A unidade foi contemplada pelo ex-parlamentar Berinho Bantin com uma proposta no valor de quase R$ 200 mil para aquisição de equipamentos. O processo está em fase inicial pela Cgue (Coordenação Geral de Urgência e Emergência).