Santa Luzia: tradicional festa marca homenagens à padroeira de Amajari

O tradicional Festejo de Santa Luzia, no município de Amajari, inicia nesta sexta-feira, 15. As comemorações chegam a 19ª edição e homenageiam a padroeira do município e da igreja que leva o mesmo nome. O evento tem apoio do Governo de Roraima.

A programação começa com a corrida de cavalo a partir das 14h. As atrações musicais da festa serão no Parque de Exposição Damião Gomes de Azevedo, Vila Brasil, com diversas atividades como torneios, competições de veloterra, escolha da rainha e shows musicais com apresentação da atração nacional Forró Ideal. Ao todo serão mais R$ 40 mil em premiações.

As celebrações religiosas com procissão, missa e batizado ocorreram na quarta-feira, 14. Os fieis católicos aproveitaram a oportunidade para renovação de fé e agradecimento à santa.

Histórico religioso

Santa Luzia é conhecida como protetora dos olhos. Um dos membros da igreja de Santa Luzia, conta que Lúcia, como se chamava na verdade Santa Luzia, nasceu em Siracusa, na Itália, em uma família rica e cristã, no ano 283.

Naquela época, o Império Romano não dava às pessoas a liberdade de professar a fé em Cristo e a pena para quem o fizesse era a morte. O pai de Lúcia morreu quando ela tinha cinco anos e ela foi criada pela mãe.

O costume daquele tempo era que as famílias arranjavam o casamento dos filhos e uma família procurou a mãe de Lúcia para que a jovem se casasse com um pretendente. Ela não quis se casar e disse que estava prometida a Jesus.

Programação

15/12-Sexta- feira

14h – Corrida de Cavalo

20h – Abertura/Escolha da Rainha

22h – Início da Festa

16/12 – Sábado

06h – Cavalgada

06h – Feira livre de exposição de produtos do Amajari

08h – Missa de Santa Luzia

08h – Torneio de Futebol

14h – Veloterra

14h – Corrida de Cavalo

22h – Início da Festa

Locução do Evento: Eduardo Laranjeira

Bandas:

Amor de Caboco

Bixo de Pé

Voadores do Forró

Forró do Kbeção

Forró Medonho

Forró Sacolejo

Zérbino Araujo e Paçoquinho

Show com Atração Nacional – Forró Ideal

Ádria Santos