Santa Cecília: PMRR inaugura nova sede da 4ª CIPFron

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) inaugura nesta terça-feira, 12, a nova sede da 4ª CIPFrom (4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira). A solenidade será às 18h30, nas novas instalações, localizadas na BR-401, no bairro Cidade Santa Cecília, a 10Km de Boa VIsta. A 4ªCIPFron é responsável pela segurança dos municípios de Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.

O prédio conta com alojamentos, banheiro, cozinha e espaço para atendimento ao público, além de cinco viaturas, que farão a segurança na área e reforço nos seis destacamentos da PMRR pertencentes a 4ªCIPFron.

“Como forma de combater a criminalidade naquela localidade e atendendo as demandas da população, resolvemos transferir a sede da 4ª CIPFron para um local mais próximo de sua área de atuação. Anteriormente já realizávamos policiamento motorizado naquela localidade, mas agora a PMRR estará 24 horas por dia garantindo a segurança daqueles moradores”, declarou o comandante-geral da PMRR, coronel PM Edison Prola.

A sede da 4ªCIPFron faz parte de uma parceria entre a PMRR e a Associação de Moradores do Cidade Santa Cecília, que cedeu o imóvel para que pudesse ser reformado e transformado em uma unidade da PMRR.

Anteriormente, a 4ªCIPFron funcionava juntamente com a sede do CPI (Comando de Policiamento do Interior), em Boa Vista. O espaço ocupado será utilizado para a ampliação do espaço administrativo do CPI.