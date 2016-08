Sanidade Agropecuária: agências de RR e AM assinam Termo de Cooperação para atuação conjunta

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima) e a Adaf/AM (Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas), por meio de seus presidentes, assinaram um termo de cooperação técnica com o objetivo de desenvolver ações em conjunto, visando as atividades ligadas ao Suasa (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária).

A assinatura ocorreu na manhã dessa terça-feira, dia 30, no auditório da UEA (Universidade Estadual do Amazonas), em Presidente Figueiredo, e contou com a presença de funcionários das duas autarquias e dos representantes do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Na oportunidade, foram discutidos a fiscalização agropecuária na barreira do Jundiá, vacinação e vigilância no Baixo Rio Branco, consequências do avanço do status sanitário de Roraima para o comércio de produtos e subprodutos com o Amazonas, além da integração entre os técnicos da Aderr e Adaf.

Importãncia dos debates

A reunião técnica foi relevante, porque trouxe para o debate problemas recorrentes que envolvem os dois estados e, que se forem tratados em parceria entre as duas agências, podem ser resolvidas de forma mais eficaz.

Um dos temas debatidos foi a situação do trânsito irregular de produtos. De acordo com os técnicos presentes no evento, atualmente, essa questão é uma dos grandes problemas, necessitando da integração das agências para controlar o transporte ilegal nas barreiras entre Roraima e o Amazonas.

Também se discutiu a necessidade de um apoio maior do Mapa, para ações de combate à mosca da carambola. Segundo os técnicos, o trabalho para afugentar essa praga precisa de investimento maciço por parte do Governo Federal, porque, caso ocorra de se perder o controle dela em Roraima, o Brasil pode ser prejudicado.

Termo de Coperação

A cooperação que nasce a partir desse termo vai dar ênfase ao controle do trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, acompanhando o deslocamento na BR-174, na divisa entre os dois Estados.

A área situada na região que divide os municípios de Presidente Figueiredo, Rorainópolis e Caracaraí, onde está localizado o baixo Rio Branco fronteira com o Novo Airão-AM, também estará dentro desse controle que será feito entre as agências.

Segundo o presidente da Aderr, Vicente Barreto, a assinatura do termo de cooperação é um grande passo para a Amazônia, porque cria possibilidades de trabalho em conjunto que vão beneficiar a região Norte na questão da defesa sanitária.

Ele destacou que não se pode ter ações isoladas contra agentes que se disseminam com facilidade como vírus, bactérias, insetos e outras pragas, que as agências têm por obrigação controlar e erradicar.

“Eu vejo como um passo fundamental esse intercâmbio entre as duas agências e o Mapa. O Brasil só tem a ganhar com isso e Roraima fortalece sua base econômica com o comércio do seu principal mercado que é o Amazonas”, disse Barreto.

Já o presidente da Adaf, Hamilton Casara, observou que o momento é muito importante para todos, porque vai trazer muitos benefícios para a Amazônia com as ações de Defesa Agropecuária feitas em conjunto pelas agências.

“Vamos lutar para implantar as metas que hoje foram estabelecidas aqui, pois ganha todo mundo, visto que estaremos mais vigilantes para a entrada de pragas no nosso território”, salientou Casara, destacando a garantia que terá a população dos dois estados em relação ao consumo de produtos e subprodutos de qualidade.

Elias Venâncio