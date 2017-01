Sancionada lei que cria o Fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da Polícia Militar

A governadora Suely Campos sancionou a lei complementar 250/2016, que cria o FREA/PM (Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar de Roraima). A decisão foi publicada em Diário Oficial no dia 19 de dezembro.

Segundo o texto da lei complementar, o fundo tem por finalidade prover recursos para fins de investimento/aquisição no reaparelhamento, aperfeiçoamento e modernização da Polícia Militar, tanto no aspecto material e tecnológico, bem como no aprimoramento técnico-profissional dos seus integrantes, com vistas à contínua qualificação na prestação do policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

O comandante Geral da PMRR, coronel Dagoberto Gonçalves, explica que o fundo permitirá que a Corporação militar possa se reaparelhar e dotar de materiais para desenvolver sua missão. “Este é mais um grande passo que o Governo de Roraima dá. Neste momento de crise financeira, a governadora nos deu mais um instrumento para que possamos para fazer a aquisição de nossos materiais para prestar o melhor serviço à sociedade.”

Os recursos do FREA/PM serão utilizados para, entre outras ações, fazer/sanear/cobrir as despesas com: execução de programas e projetos; execução de obras e serviços direcionados à construção, reforma, manutenção em geral e recuperação de prédios; aquisição de móveis, viaturas, materiais e equipamentos permanentes; material de consumo; especialização de policiais militares.

As fontes de arrecadação também são estabelecidas na lei, dentre eles valores objetos de condenações judiciais de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e indenização por danos ao patrimônio público pertencente ou sob responsabilidade da PMRR.

Gonçalves explana ainda que alguns serviços, que não fazem parte do dever constitucional da PMRR, passarão a ser taxados e os valores serão todos revertidos ao Fundo de Reaparelhamento. “Os serviços que a PM presta que não fazem parte da sua rotina, do seu mister constitucional serão cobradas com base na UFERR (Unidade Fiscal do Estado de Roraima), por exemplo, cópias de relatórios policiais, taxas de inscrição em concursos, apresentações de cunho particular da Banda de Música da Polícia Militar sendo esses valores direcionados para o fundo da PMRR” disse.

Ficam isentos de cobrança da taxa a segurança de eventos promovidos pela administração direta ou indireta da União, Estado ou Municípios, atividades culturais e artísticas sem fins lucrativos, de natureza comprovadamente filantrópica, manifestações, cultos ou comemorações religiosas e os eventos de caráter cívico militar. Além disso, os recursos gerados pelas atividades de proteção ambiental serão utilizados exclusivamente nesta área.