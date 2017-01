Sancionada lei que beneficia crianças e adolescentes vítimas de violência

Hospitais públicos e privados do Estado de Roraima deverão, a partir de agora, comunicar ao Juizado da Infância e da Juventude e ao Ministério Público Estadual os atendimentos às crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual, num prazo de até 24 horas. Isso é o que determina o Projeto de Lei nº 051/2016, de autoria do deputado Valdenir Ferreira (PV), aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro e sancionado pelo Executivo no último dia 5, tornando-se lei estadual.

A comunicação feita às autoridades deverá ser acompanhada do laudo médico informando o tipo de agressão, o endereço e o nome do responsável que levou a criança até a unidade hospitalar.

O autor da lei, deputado Valdenir Ferreira, explicou que o tema é de grande relevância para a sociedade. “Devemos considerar o alto índice de casos de abuso e violência cometidos contra nossas crianças e adolescentes. Agora com essa lei, os órgãos competentes deverão ser comunicados num prazo de até 24 horas”, enfatizou.

O parlamentar acrescentou que esta é uma ferramenta necessária à proteção integral das crianças e dos adolescentes. Pela lei, quem deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos responderá criminalmente.

Para elaboração do Projeto de Lei, o deputado teve como base o artigo 25 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). “O próprio estatuto responsabiliza criminalmente aquele que deixar de comunicar às autoridades competentes os casos envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança e adolescentes”, justificou Valdenir.

Shirleide Vasconcelos