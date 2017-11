Samu se integra ao CIOPS para otimizar atendimento às vítimas

Para tornar mais rápidos os atendimentos de emergência à população, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) se integrará ao Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) a partir da próxima sexta-feira, 24. Nesta data, o número de emergência 192 estará indisponível por 24 horas devido à mudança de prédio. Neste período, a população poderá contar com o 190, da Polícia Militar, para relatar as ocorrências.

A parceria irá padronizar os sistemas para melhor aproveitamento dos recursos do Estado e administração das ocorrências. Desta forma, o atendimento a emergências se tornará mais eficaz.

Com a mudança, o Samu, que antes funcionava na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Mecejana, passará a funcionar no prédio do Ciops, localizado na Avenida Ville Roy, 5604, Centro. A partir desta quarta-feira, 22, o setor administrativo já estará funcionando na nova localização, mas a mudança geral será concluída na próxima sexta-feira.

Depois da transição, a população poderá acionar o Samu tanto pelo 192, quanto pelo 190. A diretora administrativa da Central de Regulação do Samu, Mara Maia, ressaltou que apesar de ser ligado à saúde, o Samu precisa do apoio das instituições de segurança pública para prestar atendimentos de urgência, como em casos de acidentes de trânsito, ferimento com armas brancas ou de fogo.

“Além de serem imprescindíveis na cena do crime ou acidente, a segurança pode disponibilizar recrutas que auxiliem na sinalização, isolamento e segurança de cena, se for preciso”. A expectativa é que haja uma melhora significativa dos serviços de emergência. “A união vai fortalecer ainda mais nossa missão maior, que é salvar vidas”, avalia.