Samu em Boa Vista ganha novas ambulâncias

A prefeitura de Boa Vista receberá nos próximos meses, duas novas ambulâncias para a renovação de frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 24, pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR) em suas redes sociais.

“É uma excelente notícia para a população. Conseguimos esta doação com o Ministério da Saúde e o presidente Temer que autorizou um amplo atendimento para renovação de ambulâncias do SAMU em todo país. ”, explicou Jucá.

O senador disse ainda que até o final do ano mais 20 ( vinte ) ambulâncias serão destinadas para Roraima. “Serão veículos traçados e apropriados para trafegarem em vicinais o que é fundamental para alguns municípios, pois vai ajudar as pessoas que moram em lugares de difícil acesso”, disse.

O Ministério da Saúde está reforçando o atendimento de urgência e emergência em 155 municípios do país, serão mais R$ 33 milhões por ano para ampliar e qualificar o SAMU 192.

57% da frota renovada

No início deste mês, o governo federal entregou 225 novas ambulâncias para renovar a frota do SAMU 192 em todo país. A entrega foi feita em São Paulo pelo Presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A nova remessa se soma aos 340 veículos já entregues no início do ano. Segundo o Ministério da Saúde, mais de R$ 1 bilhão são investidos para fortalecer o atendimento aos usuários do SUS. Ao todo, serão 2.249 ambulâncias para renovação e ampliação do SAMU 192. Com isso, 57% da frota será renovada no país.

O objetivo do SAMU, que funciona 24h por dia, é socorrer rapidamente pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência e emergência, como UPAs e hospitais, para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou até mesmo a morte da pessoa. O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, por meio do número 192.