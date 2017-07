Samu-BV ministra curso de primeiros socorros para militares do Exército

A equipe de socorristas do Núcleo de Educação às Urgências (NEU), do Samu-BV iniciou nesta segunda-feira, 24, a turma do curso de primeiros socorros em Atendimento Pré-hospitalar, voltado para mais de 30 profissionais do 7º Batalhão de Infantaria de Selva.

O curso será ministrado até o dia 8 de agosto, no período da manhã, no quartel do 7º Batalhão de Infantaria de Selva. Durante o curso, os profissionais que já atuam na área de saúde se atualizam em atendimentos de primeiros socorros.

“Esta é uma parceria que vem acontecendo desde o ano passado com o Exército, começamos hoje essa turma no 70 BIS, com a finalidade de atualizar e preparar os soldados para as missões de selva. É um curso oportuno, já que durante as missões eles ficam expostos a qualquer situação. A nossa intenção é promover o conhecimento técnico e especifico em primeiros socorros, caso seja necessário utilização desse conhecimento”, destaca o diretor do SAMU-BV, Luciano Coutinho.

Durante todo o curso serão repassadas orientações de percepção e abordagem da vítima, como agir corretamente nas ocasiões de fraturas, pranchamentos, tratamento de luxações, queimaduras, ferimentos, obstrução das vias aéreas nas vítimas e outros. “A ideia é repassar o conhecimento técnico e caso seja preciso utilizar as técnicas, eles estarão preparados para atuarem prontamente, até que chegue um médico”, explica Luciano.

Para o Ten. Cel. Roberto Jullian da Silva Graça, comandante do Comando de Fronteira de Roraima 70 BIS, a parceria com a prefeitura é grande importância. “Assim como fazemos em outras ações, a parceria com a prefeitura vai ajudar bastante o nosso Batalhão, pois o treinamento trará novidades para os profissionais que atuam diariamente com situações de risco e pré-hospitalar, além de atualização e aperfeiçoamento nessa área. Vamos colher bons frutos dessa parceria em nosso trabalho, que envolve risco, ou algum acidente. Sempre que a prefeitura puder nos ajudar será de grande valia”.

Jamile Carvalho