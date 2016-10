Salário de setembro: Governo paga mais de 55% dos servidores integralmente e os demais receberão parcelado em duas vezes

A crise financeira que atinge o Brasil desde o ano passado, com significativas perdas no FPE (Fundo de Participação dos Estados), deixou o Tesouro Estadual sem caixa para honrar integralmente com a folha de pagamento do mês de setembro.

Mais de 55% dos servidores já receberam seus salários de forma integral ou terão os vencimentos creditados na conta nesta terça-feira, dia 11. Contudo, quase 45% dos funcionários públicos estaduais vão receber o salário parceladamente, em duas vezes, a exemplo do que vem ocorrendo desde o ano passado em 20 Estados Brasileiros.

“Em momento algum era a intenção do Governo do Estado passar essa notícia. Lutamos durante todo este ano para que isso não acontecesse em Roraima”, disse o secretário Estadual de Gestão Administrativa, Frederico Linhares, durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, 10, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos.

Ele explicou que os professores já receberam os salários referentes ao mês de setembro e de forma integral, assim como os funcionários da Agência de Fomento, Caer (Companhia de Águas e Esgotos), Iperr (Instituto de Previdência de Roraima) e Detran (Departamento Estadual de Trânsito), totalizando mais de 9.600 servidores públicos.

Nesta terça-feira, recebem os vencimentos também de forma integral os 3.021 servidores que têm salário líquido de até R$ 1.250,00. Somando aos mais de 9.600 que já receberam, totalizam 55,16% de toda a folha de pagamento do governo estadual regularizada.

Os 8.600 servidores que têm salários que variam de R$ 1.251,00 a R$ 5.999,00 (41% da folha), recebem o vencimento parcelado em duas vezes: a primeira nesta terça-feira (11), na ordem de R$ 1.250,00, e o restante do valor no dia 30 de outubro.

Os 872 servidores com salários superiores a R$ 6 mil, receberão integralmente os vencimentos no dia 30 de outubro. Essa parcela representa 3,78% da folha de pagamento do Estado. A previsão é que o salário de outubro de todos os servidores seja pago até o dia 10 de novembro.

A governadora, o vice-governador e os secretários titulares e adjuntos serão os últimos a receber os subsídios, provavelmente no dia 30 de outubro.

Diante da receita insuficiente para quitar toda a folha de pagamento, Frederico Linhares explicou que esse parcelamento e escalonamento com base no valor da remuneração foi a forma encontrada pela equipe econômica para causar menos impacto justamente entre os servidores que têm salários menores.

Segundo ele, essa é uma situação transitória. “Tudo indica que a arrecadação do Governo Federal tende a aumentar e com isso cresce o repasse do FPE de modo que acreditamos que essa situação se normalizará logo. Confiamos na capacidade de recuperação do nosso Estado, do nosso País e confiamos também na franca negociação que está em curso com o Governo Federal”.

“Roraima é um dos últimos Estados que recorreu ao parcelamento de salários. Resistimos até agora, o que significa que nós, governo, tivemos toda a preocupação em transferir essa medida drástica para o servidor apenas no momento que não havia mais possibilidade de outras alternativas”, enfatizou Linhares.

Dependência

Segundo o secretário Estadual de Fazenda, Shiská Pereira, Roraima depende de 78,71% de recursos da União, enquanto a arrecadação própria do Estado [com cobranças de impostos estaduais] soma 21,29%.

O problema é que com a crise econômica a arrecadação dos impostos que compõem o FPE caiu e isso vem provocando sucessivas perdas entre o que a havia sido previsto de transferências do FPE no orçamento e o que vem sendo efetivamente repassado mês a mês pela União para todos os Estados.

Até agora, Roraima sofreu perda de mais de R$ 107 milhões de FPE. Esse déficit aumenta com o repasse do duodécimo aos Poderes, cujo valor, de R$ 52 milhões, é fixo e não sofre a variação de queda do FPE. Com isso, o caixa do Tesouro tem frustração acima de R$ 150 milhões, o que compromete o andamento da máquina, com pagamentos de despesas e investimentos, afetando, agora, a folha de pagamento dos servidores.

A situação se agravou com os constantes bloqueios sofridos pelo Estado, impetrados pela ALE (Assembleia Legislativa de Roraima), para garantir a integralidade do repasse do duodécimo, pois atingiu toda a arrecadação própria, incluindo os repasses constitucionais obrigatórios para a saúde, educação e prefeituras municipais.

“Agora, toda a arrecadação que entra, está sendo utilizada para cobrir esses repasses obrigatórios para a saúde, a educação e para os municípios. Tudo isso nos deixou com dinheiro insuficiente para honrar a folha de pagamento do Governo do Estado”, esclareceu Pereira.

Solução

Para promover o equilíbrio das contas públicas, o secretário da Fazenda explicou que desde fevereiro deste ano, os estados do Norte e Nordeste estão em negociação com o Governo Federal para garantir um aporte financeiro para minimizar a crise econômica nos Estados.

Existe a garantia de distribuição aos Estados de parte dos recursos obtidos pela União com a repatriação do dinheiro mantido por brasileiros no exterior que não foram declarados até o momento. O prazo para declaração e pagamento dos tributos incidentes desse montante termina no dia 31 de outubro e parte do valor arrecado será enviado aos Estados utilizando os mesmos critérios de distribuição do FPE.

“Acreditamos que com esse aporte de recursos vamos promover o equilíbrio financeiro e garantir o pagamento integral dos servidores na data prevista”, disse Shiská.

Pereira informou ainda que a Sefaz está adotando estratégias de arrecadação, com recuperação de ICMS [Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços], por meio de um programa de recuperação fiscal, com abatimento de juros e multas em até 100% do valor devido.

Por fim, a equipe econômica anunciou que o governo buscará entendimento com os demais Poderes para ajustar os repasses do duodécimo até o final do ano para garantir o pagamento dos servidores.

13º Salário

Questionado sobre o pagamento do 13° salário, Frederico Linhares explicou que a primeira parcela do abono salarial foi paga a todos os servidores da administração direta e indireta, no meio do ano e que mesmo com a crise que passa o Estado, a segunda parcela será paga dentro do mês de dezembro.

