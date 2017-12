Saiba quais serviços municipais irão funcionar neste feriado de Natal

Durante o feriado nacional (Natal), a ser comemorado na próxima segunda-feira, 25, a Prefeitura de Boa Vista manterá em funcionamento os serviços essenciais, como a coleta de lixo domiciliar, a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), os serviços da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) e a Central de Atendimento 156.

As repartições públicas municipais, escolas e Unidades Básicas de Saúde não funcionarão nessa segunda-feira. Os serviços retornarão à normalidade na terça-feira, 26.

Transporte coletivo

No sábado, 23, os ônibus circularão com 85% da frota e os táxis lotação funcionarão normalmente no período das 6h às 14h. No domingo, 24, os ônibus circularão com 65% da frota e os táxis lotação funcionarão das 8h às 12h.

Já na segunda-feira, 25, os ônibus estarão nas ruas com 85% da frota e os táxis lotação funcionarão no período das 8h às 12h. Havendo aumento na demanda, a prefeitura disponibilizará ônibus extras.

