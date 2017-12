Saiba quais serviços essenciais irão funcionar neste feriadão

O Governo do Estado e a Prefeitura de Boa Vista divulgaram a relação dos serviços essenciais que funcionarão neste feriado de 8 de dezembro, dia em que se comemora o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Estado.

O Governo do Estado mantém os seguintes serviços essenciais para a população:

SAÚDE – Durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição (8), as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência como o Pronto Atendimento Airton Rocha, Pronto Socorro Francisco Elesbão, HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) funcionarão normalmente.

As unidades de saúde do Interior do Estado que possuem o serviço de urgência e emergência também funcionarão ininterruptamente para esta finalidade. A Central Estadual de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também manterá suas atividades normais, durante 24 horas, por todo o feriadão.

As equipes do Pronto Atendimento Airton Rocha e do Pronto Socorro Francisco Elesbão serão reforçadas para atender as ocorrências nas portas de entrada de urgência e emergência, frente à demanda que tende a aumentar no feriado.

O Pronto Atendimento Cosme e Silva localizada no bairro Pintolândia, vai reforçar a equipe médica e de enfermagem para atender com maior agilidade os casos de urgência.

O Hospital Regional Sul, em Rorainópolis, também está preparado para atender as demandas no feriado.

Já as unidades que fazem atendimento ambulatorial, como CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) e CRSM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), bem como os setores administrativos, não funcionarão na sexta-feira (8) e retomam as suas atividades na segunda-feira (11).

HEMORAIMA ​- O Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima estará aberto na sexta-feira das 7h30 às 13h para receber doadores e reforçar o estoque de bolsas de sangue durante o feriado prolongado. A unidade retoma o atendimento na segunda-feira (11) em horário normal.

CAERR – A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) informa que funcionará em regime de plantão durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto, bem como das estações de tratamento e estações elevatórias. As agências de atendimento estarão fechadas, porém, o serviço de callcenter funcionará normalmente.

A Caerr orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado, que entrem em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento, 0800.280.9520, sexta, sábado e domingo, de 8h às 18h, pelo aplicativo Caerr Mobile (disponível para Android) ou por meio do portal da Companhia, www.caerr.com.br.

CORPO DE BOMBEIROS – O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) informa que vai manter o efetivo operacional ordinário durante a sexta-feira (8), referente ao feriado de Nossa Senhora da Conceição.

Serão empregados bombeiros especialistas em atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, salvamento aéreo, terrestre, veicular, operações de busca e salvamento e operações de mergulho.

Em Boa Vista, o serviço funcionará com dois caminhões da Companhia de Combate a Incêndio (CCI), um com capacidade para 5 mil litros de água, outro com 10 mil litros; uma ambulância da Companhia de Atendimento Pré-hospitalar (CEPH) e três caminhonetes operacionais, sendo uma do comandante do socorro, outra da Companhia de Busca e Salvamento (CBS), além de uma guarnição de Combate a Incêndio Florestal, para atender eventuais chamas dessas ocorrências na área urbana e rural de Boa Vista.

Além dessas atividades o CBMRR manterá exclusivamente no domingo, uma equipe de guarda vidas no Branco, destinado ao trabalho de orientação e prevenção a acidentes aquáticos.

Em Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima os bombeiros manterão diariamente os serviços nas companhias com caminhões de combate a incêndios e equipes do Grupamento de Busca e Salvamento. Em todos os quartéis há mergulhadores escalados nos plantões.

Todas as ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens, afogamentos, incêndios em residências, comércios e veículos, entre outras, devem ser comunicadas imediatamente ao telefone 193 ou pelo telefone 199 da Defesa Civil.

POLÍCIA MILITAR – A PMRR (Polícia Militar de Roraima) vai atuar normalmente com o policiamento ostensivo em todo o Estado e atendimento de emergência pelo 190.

Haverá reforço no policiamento do Residencial Vila Jardim, devido ao alto índice de ocorrências na região.

OPERAÇÕES – Operação Sossego Alheio que visa reforçar o policiamento nas praças e ambientes públicos durante a noite. · Operação Resposta Rápida, realizada pelo GIRO (Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva) no intuito de coibir ações criminosas por indivíduos utilizando motocicletas. Abrangerá os bairros da zona Oeste da Capital como Caimbé, Jóquei Clube, Pricumã, Cinturão Verde, Asa Branca, Centenário, Silvio Botelho, Senador Hélio Campos e Santa Tereza.

Serviços municipais

A Prefeitura de Boa Vista manterá em funcionamento os serviços essenciais, como a coleta de lixo domiciliar, a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, os serviços da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) e a Central de Atendimento 156.

As repartições públicas municipais, escolas e Unidades Básicas de Saúde não funcionarão. Os serviços retornarão na segunda-feira, 11.

TRANSPORTE – No feriado, dia 8, os ônibus circularão com 85% da frota e os táxis lotação funcionarão no período das 8h às 12h. No sábado, 9, os ônibus circularão com 85% da frota e os táxis lotação funcionarão normalmente, das 6h às 14h. Já no domingo, 10, os ônibus estarão nas ruas com 65% da frota e os táxis lotação, no período das 8h às 12h. Havendo aumento na demanda, a prefeitura disponibilizará ônibus extras.