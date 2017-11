Sabatina: deputados aprovam nome de indicado à presidência do Iper

O nome de Carlos Alexandre Praia, presidente do Instituto de Previdência do Estado de Roraima (Iper), foi votado e aprovado nesta terça-feira, 14, durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR). Praia é auditor previdenciário de carreira e estava a um ano presidindo o Instituto de maneira interina. Ele acredita que agora de maneira efetiva, poderá dar andamento aos projetos para o desenvolvimento do Iper que já vem trabalhando durante estes 12 meses.

“A proposta é investir mais em qualificação para o nosso pessoal, principalmente na área de investimentos, e também para a realização de mais concursos públicos. Estamos com um em aberto e a intenção é lançar outro certame em março de 2018”, anunciou.

O presidente do Iper passou por sabatina em março deste ano pela Comissão Especial Externa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), que tem como presidente o deputado estadual George Melo (PSDC).

Praia respondeu todas as perguntas feitas pelos parlamentares, os quais se deram por satisfeitos, entendendo ser pertinente a aprovação do nome dele, que agora foi confirmado em plenário.

A época da sabatina, George Melo disse que o cargo ocupado por Carlos Alexandre é fundamental para a saúde dos aposentados. “Por isso é preciso responsabilidade na escolha do nome. Temos um Estado novo, portanto se faz necessário ter o máximo de cuidado com esses recursos do Iper, para que sejam bem geridos. Os bancos públicos são o de maior segurança, mesmo não tendo a rentabilidade do mercado, mas não se corre o risco de deixar os servidores desprotegidos”, disse o presidente da Comissão, deputado George Melo, que no momento da votação orientou aos deputados de oposição que votassem pela manutenção do atual presidente.

O deputado Brito Bezerra (PP), foi o relator da Comissão Especial que avaliou Praia no início do ano e ressaltou os pontos positivos para endossar o nome do sabatinado. “Carlos é funcionário de carreira e os recursos que ele está gerindo também são dele e com isso poderá continuar fazendo um trabalho de excelência à frente do órgão”, disse o líder do governo na Casa, que também orientou os debutados da base governista aprovarem o nome de Carlos Alexandre Praia.

O presidente agradeceu ao Poder Legislativo a oportunidade de continuar à frente do órgão previdenciário estadual. “Agradeço pela confiança, tanto dos deputados, quanto do governo, por acreditarem e confiarem no meu projeto de trabalho à frente do Iper”, concluiu.

Iper

Tem a missão de garantir aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Roraima e aos seus dependentes os benefícios previdenciários esculpidos na Constituição Federal e nas leis estaduais que disciplinam o Regime Próprio, mediante as contribuições feitas ao RPPS, de acordo com o equilíbrio financeiro estabelecido pela avaliação atuarial anual, instrumento norteador e indispensável para a sustentabilidade dos fundos.

Tarsira Rodrigues