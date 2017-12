Sábado é dia de mobilização pelo meio ambiente no IFRR

A 2ª edição da Gincana Socioambiental do CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima) está marcada para este sábado, dia 2, a partir das 7h30, com concentração no auditório do CBV (Campus Boa Vista), na avenida Glaycon de Paiva. A intenção é mobilizar, além de alunos da unidade de ensino, famílias dos estudantes, servidores da instituição e comunidade em geral em prol da sustentabilidade ambiental.

As ações serão realizadas em formato de competição, com as seguintes temáticas: Eu sou Amazônia; Biodiversidade: preservação dos animais; Povos da floresta; Consumo consciente e reaproveitamento; Poluição do ar e mudanças climáticas.

Segundo a técnica em assuntos educacionais Aldaíres Lima, no evento serão promovidas atividades voltadas para a produção de informações e reflexão sobre o sistema político-econômico, além de estilo de vida, com base em diversas áreas do conhecimento.

“O objetivo principal da gincana é desenvolver atividades que mobilizem estudantes, pais ou responsáveis, servidores, e que resultem em um momento de reflexão e ação com foco na responsabilidade socioambiental”, explicou.