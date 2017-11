Sábado é dia de IF Karrt

Tecnologia aliada à sustentabilidade dará o tom das competições neste sábado, dia 18, em mais uma edição do IF kart, programada para ocorrer durante toda a manhã, no ginásio poliesportivo do CBV (Campus Boa Vista) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima).

Mais de 150 alunos, coordenados por sete professores do curso Técnico em Eletrônica, deverão participar da competição de carrinhos mecatrônicos, que está sendo realizada com o apoio do Inova (Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras).

O coordenador da ação, professor Heitor Rodrigues, explicou que os carrinhos mecatrônicos são constituídos de lixo, trabalhando dentro da filosofia dos 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), visando à sustentabilidade.

“A competição de sábado contará ao todo com 55 de carrinhos constituídos de material reaproveitável e/ou kits didáticos de robótica, podendo haver a possibilidade de carro reserva, totalizando 105 carrinhos prontos para a disputa”, explicou Rodrigues, destacando que os estudantes envolvidos poderão participar em cinco modalidades: Corrida Tradicional, Corrida Maluca, Corrida Maluca Inversa, Sumô e Design Sustentável.

Segundo o professor, além de pôr em prática os conhecimentos da área de eletrônica e trabalhar os conceitos de sustentabilidade, com a sensibilização para o descarte adequado de resíduos e a possibilidade de reaproveitamento, a competição foi criada, há cinco anos no IFRR, para desenvolver, entre os jovens, capacidade de trabalho em equipe, possibilidades de tomadas de decisão, autoconfiança e habilidades técnico-científicas na área de mecatrônica.

“Este sábado será um dia de conhecimento e alegria com os alunos sendo os protagonistas da ação de terem construído carrinhos mecatrônicos”, comentou Rodrigues, enfatizando que o evento é aberto ao público e que o credenciamento dos estudantes que vão competir está programado para iniciar-se às 7h30.

Sheneville Araújo