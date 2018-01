Ruas e avenidas de Boa Vista ganham nova sinalização horizontal

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), deu prosseguimento ao serviço de pintura de faixas de sinalização horizontal nas vias da cidade, como forma de melhor orientar os condutores de veículos e garantir maior segurança no trânsito da capital. Dessa forma, a população terá à disposição faixas de rolagem, de pedestres e indicativas, totalmente revitalizadas.

São aplicados dois tipos de pintura: à base de resina, ou “pintura a frio”, e a termoplástica, também chamada “pintura a quente”. A proposta é melhorar a sinalização, indicando aos condutores de veículos sobre como se deve proceder adequadamente nas vias de tráfego. A pintura termoplástica vem sendo aplicada na cidade há cerca de três anos e apresenta maior durabilidade.

“Dentro do planejamento para 2018, já pintamos as avenidas Bandeirantes, Imigrantes e também vamos atender Nossa Senhora de Nazaré, a Dom Aparecido José Dias, entre outras. A nossa meta é aplicar este serviço em 60% das vias da capital, pois muitas só podem receber esta nova sinalização após receberem obras de recapeamento e pavimentação”, explicou Gilvan Santos, superintendente municipal de Trânsito.

Além das vias que já foram sinalizadas, também serão revitalizadas as avenidas Olímpica, São Sebastião; Santos Dumont; Nazaré Filgueiras; Manoel Felipe; Travessa José Francisco; General Sampaio, Rua Jerusalém e todas as ruas do Conjunto Cruviana.

No ano passado, a Prefeitura implantou o programa Vida no Trânsito, cujo objetivo é reestruturar e melhorar o trânsito na capital. Dentro dessa proposta, a Smtran implantou mais de 140 mil km2 em sinalização horizontal de ruas e avenidas, que inclui faixas de rolagem, faixas de pedestres, entre outras. Além disso, foram implantadas mais de 3.220 placas de regulamentação e advertência.

Fábio Cavalcante