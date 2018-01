Rua Joca Farias passa por melhorias estruturais e mudanças no trânsito

A partir desta semana, os condutores que trafegam pela rua Joca Farias, no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista, devem ficar atentos a mudanças no trânsito. A via terá mão única, a partir da rotatória da BR-174 (Norte) até a avenida Cabo PM Lawrence Melo (antiga Av. 24). Esta, por sua vez, também terá mão única, no sentido Joca Farias – Parimé Brasil. Para orientar os condutores sobre a alteração, equipes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) estarão no local nos horários de pico.

No entanto, essa não é a única novidade. A rua, que é uma das principais vias daquela região, foi alargada, recebeu asfalto novo e sinalização horizontal de trânsito. A rua Joca Farias é uma das contempladas do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas, da Prefeitura de Boa Vista.

A reestruturação ocorre num trecho de 2,4 km entre as ruas João Alencar e Lucas de Matos, no bairro Jardim Caranã. “Agora estão sendo executados os serviços de sarjeta e meio-fio. As obras atendem a um pedido dos moradores e condutores do bairro, melhorando o tráfego em uma via bastante utilizada na zona Oeste da capital. As melhorias facilitam o acesso a posto saúde, escola, linha de ônibus e áreas residencial e comercial da região”, contou o secretário adjunto de Obras, Antônio Carvalho.

As obras são comemoradas pelo motoboy Fernando Rodrigues, de 29 anos, morador da região. “Eu passo todo dia por essa rua, tanto a trabalho como a caminho de casa. Ficou muito melhor agora com esse asfalto novo”, disse. Ele também aprovou a mudança de sentido de parte da rua. “Espero que diminua os acidentes”, concluiu.

Outras ruas de Boa Vista também estão recebendo os serviços. Por meio do Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas serão executados na capital 45 km de recapeamento e pavimentação nova em 49 trechos urbanos da cidade, a maioria na zona Oeste. No total, será investido R$ 20 milhões através do convênio firmado com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, viabilizados por emendas do Senador Romero Jucá.

Gleide Rodrigues