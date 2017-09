RR Jovem: inscritos já podem entregar a documentação

Os estudantes que já fizeram a pré-inscrição do programa de estágio remunerado ‘RR Jovem’ já podem entregar a documentação a partir desta segunda-feira, 4, no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), das 8h às 17h. Até este domingo, 3, 1.795 estudantes já haviam preenchido a ficha de inscrição no site www.rrjovem.com.br.

Adriana Elizabeth Pereira dos Santos, de 16 anos, chegou cedo na Setrabes, na manhã desta segunda-feira (04), acompanhada da mãe, Benta Pereira dos Santos, para entregar a documentação. Ela participou do lançamento do programa, no dia 29, e no mesmo dia já garantiu sua pré-inscrição pelo site.

“Esta é uma oportunidade que muitos jovens aguardavam. Se eu conseguir, será muito bom para meu currículo, já que as empresas hoje buscam o mínimo de experiência”, diz a estudante, que já está traçando seu futuro profissional: “Gosto muito da área de humanas e já fiz cursos como de Recursos Humanos e Contabilidade para me aprimorar”.

A entrega da documentação deverá ser feita após o preenchimento dessa ficha, o que deverá ser feito até 06 de setembro, onde será gerada uma senha com a data na qual deverão ser entregues os documentos.

Importante destacar que a pré-inscrição não garantirá a efetivação do estudante no estágio, sendo somente confirmada após a entrega e conferência da documentação, até o dia 20 de setembro.

Documentos necessários

É necessário entregar original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade e CPF; comprovante de residência; comprovante de renda familiar; documentação dos pais (RG e CPF); histórico escolar; declaração de que esteja regularmente matriculado no ensino médio regular.

O anúncio dos aprovados será publicado no Diário Oficial do Estado na data provável de 02 de outubro de 2017 e o início do estágio deverá acontecer no dia 23 de outubro.

RR Jovem

O Programa RR Jovem oferecerá mil vagas de estágio remunerado para estudantes regularmente matriculados nos 2º ou 3º anos do ensino médio regular das escolas públicas estaduais de Roraima, que tenham partir de 16 anos e com 80% de frequência mínima escolar.

A duração do estágio será de quatro horas diárias e o valor a ser pago a cada estudante será R$ 440, sendo bolsa (R$ 390) e auxílio transporte (R$ 50).

Simone Cesário