RR Educa: Suely Campos implanta nova ferramenta de ensino nas escolas estaduais

Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e reduzir em até 60% o índice de reprovação nas escolas estaduais de Roraima, a governadora Suely Campos, implantou nesta segunda-feira, 16, na Escola Estadual Ana Liboria, o projeto RR Educa.

A nova ferramenta vai proporcionar à escola, por meio da plataforma digital (Memor Louge), a integração entre professores, alunos e pais no ambiente digital.

Lançado inicialmente no Colégio Militar Estadual Irmã Maria Teresa Parodi, no Residencial Vila Jardim, o projeto RR Educa vai contemplar outras escolas da capital e do interior.

“O objetivo é universalizar o RR Educa para todo Ensino Médio e, com isso, fazer uma grande transformação na educação do Estado”, disse Suely Campos.

As escolas estaduais terão um incentivo a mais para avançar na qualidade de ensino. Ainda conforme a governadora o projeto traz melhorias na qualidade do ensino em Roraima.

“A implantação do projeto vai melhorar a qualidade do ensino e diminuir os índices de reprovação e de evasão escolar”, ressaltou.

Apesar de já contar com serviço de Internet, a Escola Ana Libória teve sua rede reestruturada, para ampliar a capacidade e garantir uma qualidade melhor.

Medindo 86 metros quadrados, o Lounge é maior que nas demais escolas, com capacidade para 40 alunos ao mesmo tempo, equipadas com lousas interativas, disponibilizando o acesso à rede via Wi-Fi, além de seis computadores para uso livre ou orientado pelos professores.

Foi instalada também uma nova rede de dados permitindo que os professores se conectem à plataforma ou Internet para estudos e pesquisas.

Para Fabio Carvalho, diretor executivo da Ecom (Empresa de Comunicação) criadora da plataforma, a ferramenta vai permitir que os gestores tenham controle sobre os indices.

“O projeto tem ainda como meta o aumento nos índices da educação dentro do Estado, utilizando políticas e as práticas metodológicas dentro do ensino. A idéia é que tenhamos em poucos meses, controle de todos os índices educacionais elevados para que o Estado possa adquirir mais recursos para investir em educação”, pontuou.

Ansiosa em poder utilizar a nova ferramenta, a aluna do 1º ano, Carla Oliveira, viu a novidade como um a oportunidade para o crescimento intelectual. “Eu vejo como uma maneira mais interessante de aprender. A modernidade entrou em sala de aula, onde o professor vai poder ensinar de um jeito bacana e conquistar seus alunos”, contou.

O RR Educa

Para implantação do projeto RR Educa, foram necessárias intervenções, inicialmente no Datacenter da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) de forma a permitir que a plataforma escolhida como base para este projeto pudesse operar tanto via Internet como via Intranet.

A capacidade de acesso à Internet da Seed foi ampliada de 20 para 500 Mbps de banda, ou seja, em 25 vezes, permitindo que as escolas tenham um melhor acesso a fontes de estudo e pesquisas de conteúdos, para alunos e professores.

O projeto vem com a proposta de melhorar a qualidade de ensino e reduzir em até 60% o índice de reprovação. Para isso, a metodologia utilizada visa melhorar em três vezes o nível do aprendizado, com conteúdo disponibilizado em três versões para que o aluno possa aprender:

A primeira delas é em ambiente virtual, por meio de um aplicativo próprio, com conteúdo disponibilizado antes, para que o aluno possa se familiarizar com o tema e responder questões em casa.

Na sala de aula, o professor vai ministrar o conteúdo normalmente e tirar as dúvidas dos alunos que acessaram o conteúdo previamente. As salas terão ainda uma lousa interativa, onde professores e alunos terão inúmeras possibilidades de explorar os conteúdos com o auxílio da Internet.

Para complementar, os estudantes terão acesso a atividades complementares após a aula, com mais conteúdos e outros tipos de exercícios, também por meio do aplicativo.

Wesley Oliveira