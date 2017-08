Rorainópolis será beneficiada com R$ 1,7 milhão para obras de abastecimento de água

No final da semana passada, o deputado Hiran Gonçalves conseguiu junto à Fun­da­ção Nacional de Saúde (Funasa) a liberação de R$ 1,7 milhão para as obras de abaste­cimento de água que irão atender o município de Rorainópolis e as vilas Martins Pereira e Nova Colina. Acompanhado pelo presidente da Funasa, Rodrigo Dias, o parla­mentar fez o anúncio do valor do recurso em Brasília e agradeceu o apoio e a atenção com que o presidente da instituição tem tratado as reivindicações do estado de Roraima. Gonçalves aproveitou para fazer um convite para que o presidente Dias prestigie a inaugu­ração das três obras. Segundo Gonçalves, isso deve acontecer em breve.

“Estas obras vão ter um impacto muito grande no desenvolvimento e na saúde pública de Rorainópolis, Martins Pereira e Nova Colina. E, tendo em vista esse com­promisso do presidente Rodrigo Dias, estarei sempre à disposição no Con­gresso Na­cional para apoiar a sua gestão à frente da Funasa, a qual, aliás, ele tem levado à frente com grande competência”, afirmou Hiran Gonçalves.

A liberação do recurso acontece na mesma semana em que o deputado Hiran Gonçalves já havia conseguido com o Ministério da Saúde uma verba de R$ 1,09 milhão para terminar uma obra de saneamento de 10 km e a ida de dois médicos do programa Mais Médicos para o município de Iracema, e mais R$ 250 mil para serem investidos em obras de melhorias sanitárias e domiciliares em Caracaraí.

De acordo com o presidente Rodrigo Dias, a Funasa estará sempre de portas aber­tas para o estado de Roraima e também para as iniciativas do deputado Hiran Gonçalves. Ele garan­tiu que estará presente em Roraima para participar da inauguração das três obras de infraestrutura em pleitos que visam o bem-estar dos municípios de Roraima. Nas pala­vras de Dias, é sempre um prazer poder atender ao deputado Hiran Gonçalves. “Um parla­mentar trabalhador, que tem batalhado para levar melhorias para Roraima”.

“Já estivemos juntos em Bonfim, em uma obra que inauguramos em maio e que atendeu à população carente da região. Agora, de novo, estaremos em breve juntos para inaugurarmos mais três obras, levando saneamento e abastecimento de água para outra região do estado de Roraima”, disse. A obra da estação de tratamento de água do Bonfim teve um valor de R$ 3 milhões também negociados por Hiran Gonçalves na Funasa e no Ministério da Saúde.

Benné Mendonça