Rorainópolis: residência da candidata a prefeita é alvejada com tiros

O município de Rorainópolis foi surpreendido, na madrugada de quarta-feira, 28, com mais uma ação violenta em represália à candidata do Partido da República (PR), vereadora Erisneide Costa. A residência da candidata foi alvejada por quatro tiros, o que reforça a suspeita de motivação política.

Na parte da manhã de quarta-feira, a candidata registrou boletim de ocorrência e os vizinhos que presenciaram o ocorrido também foram ouvidos pela polícia. Os relatos evidenciam o medo e a indignação dos moradores.

A vereadora Erisneide, ainda muito abalada, falou sobre o ocorrido e ressalta que se trata de uma tentativa covarde de intimidação e de ameaça. “Essa não é a Rorainópolis que conhecemos e que emancipamos. Estou muito triste com toda a insegurança que estamos vivenciando no município. É mais uma tentativa perversa e covarde para me desestruturar. Primeiro, houve o sequestro do meu irmão e agora mais uma ameaça a minha família. No entanto, não vou desistir. É preciso continuar lutando para mudar esta realidade”, afirmou.

O deputado federal Remídio Monai, presidente do Partido da República em Roraima, lamentou que a política no município de Rorainópolis esteja caminhando no sentido contrário à democracia. “Abominados qualquer forma de violência e é com muita tristeza que vejo política tomando outra direção em Rorainópolis. Todas as medidas legais foram tomadas para que a segurança da candidata e dos cidadãos de Rorainópolis seja reforçada. Não podemos nos curvar diante da crueldade e de pessoas que querem tomar o poder na base de coações e de retaliações. Nós não vamos permitir! A Lei e a justiça precisam prevalecer! Queremos uma Rorainópolis pacífica, segura e com os avanços necessários para o seu desenvolvimento. Política se faz com propostas, com compromisso e respeito aos adversários e aos cidadãos.