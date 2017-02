Rorainópolis: rematrículas para a Escola do Atleta acontecem nesta quinta-feira

Os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes que participaram das aulas de futebol da Escola do Atleta de Rorainópolis em 2016 precisam ficar atentos. Nesta quinta-feira, 16, serão realizadas as rematrículas para o ano de 2017. A equipe da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) estará na Escola Estadual Padre Eugenio Possamai, às 15h, ocasião em que os pais também receberão orientações da equipe técnica sobre o projeto.

A coordenadora da Escola do Atleta, Caroline Maduro, explica que “após a rematrícula, serão avaliadas quantas vagas estarão disponíveis e serão abertas a novas matrículas para crianças e adolescentes que queiram participar da Escola do Atleta na modalidade futebol”.

Para efetuar a rematrícula, é preciso levar comprovante de residência e declaração escolar. A Escola do Atleta em Rorainópolis encerrou as atividades de 2016 com 150 alunos.

Escola do Atleta

É o maior programa social de Roraima, que promove a educação e cidadania por meio do esporte. Encerrou 2016 com 774 crianças e adolescentes, de 9 a 16 anos, atendidos nas modalidades futebol – sendo 529 na capital – e 95 meninas na ginástica rítmica, com idades entre 6 e 17 anos.

Em 2016, o projeto se expandiu e iniciou as atividades no interior do Estado, no município de Rorainópolis, onde 150 meninos são atendidos nas aulas de futebol.

Simone Cesário