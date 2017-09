Rorainópolis: reforma na escola José de Alencar vai beneficiar quase mil alunos

Os 936 estudantes da Escola Estadual José de Alencar, em Rorainópolis, terão muito o comemorar em breve. Após 12 anos sem receber melhorias, a unidade de ensino está sendo totalmente reformada pelo Governo do Estado, por meio da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura). A previsão é que os serviços sejam concluídos em dezembro, deixando a escola preparada pra recebê-los no ano letivo de 2018.

Enquanto isso, os alunos foram remanejados temporariamente para o prédio da Uerr (Universidade Estadual de Roraima), onde foram alojadas as turmas do Ensino Médio integral. As demais turmas foram transferidas para a escola Antônia Tavares da Silva.

A melhoria da qualidade das unidades de ensino tem sido uma prioridade da governadora Suely Campos, que já entregou diversas escolas revitalizadas na capital e no interior.

“A reforma vai proporcionar um novo ambiente com mais conforto, o que vai garantir mais bem-estar para alunos, professores e funcionários. Estamos acelerando os serviços para que sejam concluídos ainda este ano, de forma que no ano que vem, as aulas comecem já com a unidade pronta”, disse a governadora.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida, a escola vai receber uma ampla reforma, contemplando a troca de 50% da cobertura, todo o piso e o forro, esquadrias, portas e janelas, revitalização das redes elétrica, hidráulica e sanitária, acessibilidade e nova pintura.

“No início do ano, estivemos na escola e discutimos com os gestores, pais e alunos o que precisaria ser feito para revitalizar a unidade. Após os trâmites legais da licitação e alocação de recursos, agora estamos com os serviços em andamento”, explicou.

Estão sendo investidos R$ 732.178,52. Os serviços são executados pela empresa Aroeira Construções.

História

A escola José de Alencar foi inaugurada em outubro de 1984, no governo de Arídio Martins de Magalhães. Em 1992, no governo de Ottomar Pinto, recebeu reforma e ampliação. Desde então, a escola passou apenas por manutenção e conservação.

Atualmente, a José de Alencar conta com Ensino Médio Regular e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Dos 936 alunos, 335 são do 1º ano do Ensino Médio Tempo Integral, onde os alunos passam o dia todo na escola.

Gilvan Costa