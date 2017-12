Rorainópolis recebe terreno para aterro sanitário

Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela são doenças que causam muita preocupação aos brasileiros. Todas são transmitidas por um mosquito, o Aedes aegypti, que coloca seus ovos em qualquer recipiente que possa acumular água.

Na maioria das vezes, o mosquito encontra no lixo doméstico, o melhor ambiente para se reproduzir. Esse é apenas um exemplo de como o lixo representa problema de saúde pública. Tanto que o Brasil definiu uma política nacional de resíduos sólidos, que prevê também o reaproveitamento de materiais recicláveis.

O plano Nacional é lei e todos os municípios do país devem se adequar. É isso que está fazendo a Prefeitura de Rorainópolis. Na noite desta quarta-feira, 20, o município recebeu o termo de cessão de uma área de 55 hectares destinada para a instalação do Aterro Sanitário. A medida foi articulada pelo senador Romero Jucá, junto ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

O senador também garantiu a aquisição de dois caminhões coletores para atender as necessidades do núcleo urbano de Rorainópolis e suas vilas. “É uma ação estruturante de saúde pública. Com a área repassada pelo Incra e os dois caminhões que estou trazendo, Rorainópolis vai ter condições de fazer a coleta e o armazenamento adequado do lixo. Isso é qualidade de vida para as pessoas”, disse o senador.

O superintendente regional do Incra, Adesson Gomes, relembrou o tempo que morou em Rorainópolis e destaca como essa ação será importante para acompanhar do desenvolvimento do município. “Rorainópolis cresceu muito e essa estrutura é necessária para a organização da cidade. A área que estamos cedendo, tem condições de acompanhar o desenvolvimento do município por cerca de 20 anos”.

O prefeito Leandro Pereira agradeceu o investimento realizado no município e também destacou o desafio de lidar com o lixo produzido na cidade. “Temos um lixão que antes, era distante. Mas, com o crescimento da cidade, agora está praticamente dentro da nossa sede. Com esse apoio que estamos recebendo, vamos implantar o nosso aterro controlado, mantendo a cidade limpa e organizada”, afirmou o gestor.

Mais recursos

O senador Romero Jucá deu suporte para a regularização da Prefeitura de Rorainópolis que agora, esta adimplente e em condições de receber investimentos federais.

Para o município, estão garantidos recursos que serão aplicados em obras de recapeamento, novo asfalto, iluminação, drenagem, recuperação de vicinais e construção de Creche e de uma Feira Popular. “Sei que a população estava muito ansiosa por essas obras. Mas, precisamos fazer tudo com planejamento e organização. Com a Prefeitura adimplente, apta a receber recursos, vamos iniciar esse conjunto de obras estruturantes no município. Serão gerados postos de trabalho e a economia será aquecida”, explicou Romero Jucá.

Natal da Família

O senador também prestigiou a festa do Natal da Família organizada pela Assembleia Legislativa de Roraima, reunindo mais de oito mil pessoas. Essa foi a primeira edição realizada em um município do interior.

Além da apresentação musical-teatral dos integrantes dos programas sociais da Assembleia, as famílias também participaram de uma ceia natalina e as crianças receberam presentes.